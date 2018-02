Szaleńczy pościg za pedofilem. Uciekał autostradą A2 pod prąd z 14-latką, którą wykorzystywał

Na autostradzie A2 odbył się pościg za mercedesem, którym uciekał pedofil z 14-latką. Kierowca na widok policji zaczął jechać pod prąd na A2. W samochodzie wiózł zaginioną dziewczynę, którą przez kilka dni wykorzystywał seksualnie.

„Do tego zdarzenia doszło 7 grudnia ub. roku w Zgierzu. 33-letniego kierowcę mercedesa próbowała zatrzymać policja. Numery rejestracyjne wskazywały na to, że samochód jest kradziony” – podaje gazeta.pl.

Według „Dziennika Łódzkiego” kradzież pojazdu zgłosił ojciec 33-latka.

Kierowca zamiast zatrzymać się do kontroli gwałtownie przyspieszył, a policjanci ruszyli w pościg. Pojechał w stronę autostrady A2. Na rondzie w Emilii wjechał pod prąd na autostradę A2. Kontynuując pościg policjanci używali sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Kierowca początkowo ominął policyjne radiowozy i po chwilowym postoju, ruszył z dużą prędkością – mówił dla „DŁ” Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Inni kierowcy musieli dokonywać gwałtownych manewrów i hamować, żeby nie zderzyć się z rozpędzonym mercedesem. Doszło do kolizji dwóch aut, a uciekający w końcu zjechał na pas zieleni i w pobliżu Nowostawów Górnych uderzył w barierki. Kierowca wybiegł z pojazdu, zaczął uciekać.

Jak się okazało w samochodzie była też dziewczyna, której rodzice kilka dni wcześniej zgłosili zaginięcie.

Przez kilka dni wspólnie podróżowali po Polsce. W tym czasie małoletnia kilkukrotnie została wykorzystana seksualnie – mówi „Dziennikowi Łódzkiemu” Krzysztof Kopania.

33-latek przyznał się do stawianych zarzutów, prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: „Dziennik Łódzki”, gazeta.pl