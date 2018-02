Żydzi z USA atakują Polskę! Ruszyła oszczercza kampania. „3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce” [VIDEO]

Za skandaliczną petycją o zawieszenie stosunków dyplomatycznych USA z Polską stoi jedna z najbardziej żydowskich organizacji Ruderman Family Foundation. Jako „zachętę” do podpisywania się pod petycją umieścili w sieci film.

Ruderman Family Foundation umieściła na YouTubie nagranie, w którym oskarżają Polskę o wprowadzania prawa, przez które trafią do więzienia. Na nagraniu widać kolejne osoby, które powtarzają główne hasło „pójdę do więzienia”.

Widzimy „wzruszające” sceny, do więzienia ma trafić mężczyzna, który pije piwo i zastanawia się, czy będzie mógł sobie na to pozwolić w polskim więzieniu. Pewna kobieta mówi, że będzie tęsknić za swoimi dziećmi, kiedy już trafi do więzienia.

Wszystkie te osoby łączy to, że są Żydami i mają trafić do więzienia na podstawie polskiej ustawy. Żeby to zatrzymać trzeba się podpisać pod petycją i głośno mówić o…”polskim Holokauście”.

Czytaj więcej: Skandal! Żydzi z USA chcą wymusić zawieszenie stosunków z Polską! „Polski Holocaust” [VIDEO]

Tak fundacja Ruderman Family twierdzi, że holokaust był dziełem Polski i co w imieniu 6 mln Żydów, USA muszą zawiesić stosunki z Polską. Na filmie pojawia się informacja, że 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce.

Zapomnieli jednak dodać, że było to na terenie okupowanej Polski w niemieckich obozach śmierci. Żydzi przedstawieni na filmie stwierdzają, że wystarczająco dużo złego Polacy zrobili im w czasie holokaustu i teraz powinni wycofać się z haniebnej ustawy.

Na potwierdzenie tego przytaczane są nagłówki jakże rzetelnych i bezstronnych mediów jak CNN i Jerusalem Post.

Za produkcją stoi organizacja Ruderman Family – jednej z bardziej wpływowych żydowskich rodzin w Stanach Zjednoczonych. Według oficjalnych informacji głównym celem zawiązania ściślejszych relacji USA z Izraelem.

Zobacz także: Żagiew, czyli jak Żydzi wydawali Żydów