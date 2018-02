Antypolskie bilbordy na ulicach Tel Awiwu. Kampania oszczerstw rozkręca się

„Polsko, nigdy nie pozwolimy ci negować Holokaustu” – to slogan bilbordów jakie pojawiły się na ulicach stolicy Izraela. Poza zdaniem obrażającym Polskę na plakatach jest też adres strony do której odsyłał kłamliwy spot o „polskim Holokauście”.

„Billboard to część kampanii amerykańsko-żydowskiej organizacji charytatywnej Ruderman Family Foundation, która wczoraj opublikowała w serwisie Youtube.com wideo szkalujące Polskę” – przypomina portal dorzeczy.pl.

W filmie młodzi, starsi oraz rodziny przekonywali, że ci co mówią prawdę na temat zagłady Żydów pójdą do więzienia. „Po tym, jak 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce, w tym tysiące dzieci, Polska uchwaliła nowe prawo a ja pójdę do więzienia” – słyszymy na nagraniu. Pojawiał się też sformułowanie „polski Holokaust”.

Źródło: dorzeczy.pl