Co tam się stało? Potężna eksplozja na turystycznym statku. Wielu rannych. „Na razie wykluczamy, że to był zamach terrorystyczny” [VIDEO]

Co tam się stało? W kurorcie turystycznym w Meksyku doszło do tragedii. Do pomostu, na którym stał tłum turystów podpłynął statek wycieczkowy. Po chwili doszło do potężnej eksplozji, wielu pasażerów zostało rannych.

Jak podaje Daily Mail do tego zdarzenia doszło w popularnym meksykańskim kurorcie turystycznym Playa del Carmen. Wszystko nagrały kamery.

Jak widać na nagraniu łódź podpływającą do pomostu. W okolicy znajdowało się co najmniej kilkudziesięciu turystów. W pewnym momencie na nagraniu widać potężną eksplozję.

Część turystów w panice zeskoczyła z pomostu do wody. Jak podaje Daily Mail osiemnaście osób doznało obrażeń. W tym dziesięć przewieziono do szpitala w stanie krytycznym.

-„Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Troje rannych to obywatele Kanady. Pozostali pochodzą z Meksyku” – brzmi oficjalne oświadczenie władz regionu Quintana Roo.

Po wszystkim, łódź została zupełnie zniszczona. Na razie nie ma żadnych informacji o przyczynach tak silnej eksplozji.

-„Na razie wykluczamy, że to był zamach terrorystyczny” – informują lokalne władze.

Po eksplozji statek został doszczętnie zniszczony. Na razie nie wyjaśniono jej przyczyny. Wybuch miał miejsce w strefie, gdzie przebywało kilkudziesięciu turystów.

Poniżej nagranie.

🚨 #AlMomento 🚨 Reportan decenas de lesionados por explosión en Ferry de la empresa @BarcosCaribe en la terminal marítima de #PlayaDelCarmen pic.twitter.com/vc0lvDHJdh — Periódico ESPACIO (@espacionoticias) February 21, 2018

Nczas/ Daily Mail/ wp.pl