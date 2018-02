Samobójczy zamach bombowy przed ambasadą USA w Czarnogórze

Przed ambasadą USA w Podgoricy niezidentyfikowany osobnik zdetonował w czwartek w nocy ładunek wybuchowy. Najprawdopodobniej był to granat. Następnie sprawca wysadził się w powietrze – poinformowały władze Czarnogóry.

W komunikacie opublikowanym na Twitterze w nocy władze wskazały, że sprawcą ataku była „niezidentyfikowana osoba, która popełniła samobójstwo z użyciem ładunku wybuchowego”.

Sprawca rzucił ładunek na teren ambasady amerykańskiej z pobliskiego skrzyżowania, przy którym znajduje się też centrum sportowe.

Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach. Sprawca zginął na miejscu.

Fotograf agencji Reutera był świadkiem zablokowania ulicy, przy której znajduje się ambasada USA, przez samochód policyjny. Na budynku nie widać śladów zniszczeń – poinformował.

Ambasada USA w Czarnogórze na swojej stronie internetowej zaapelowała do obywateli amerykańskich, aby trzymali się z dala od ambasady „aż do odwołania”.

