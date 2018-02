Przybysze chcieli ukraść mu owce. Rolnik otworzył ogień. Teraz ma problemy

Rolnik z greckiej wyspy Lesbos bronił swojego stada przed imigrantami, którzy chcieli ukraść mu owce. Mężczyźnie postawiono zarzuty i czeka go proces. Po jego stronie stanęli mieszkańcy wyspy i burmistrz. Sytuacja na wyspie jest coraz gorsza, a wszystko ze względu na przepełniony ośrodek dla imigrantów obok miasteczka Moria.

Grupa uchodźców próbowała ukraść należące do miejscowego rolnika owce. Właściciel stada zdecydował się ich odpędzić przy pomocy posiadanej broni. Kilka oddanych w powietrze strzałów, poskutkowało ucieczką imigrantów.

Rolnikowi, który bronił swojej własności, postawiono zarzuty nielegalnego posiadania broni oraz kierowanie gróźb. Został również aresztowany. Teraz, po wypuszczeniu, będzie oczekiwał na proces.

Mieszkańcy oraz burmistrz miasteczka, obok którego doszło do incydentu, uważają, że mężczyzna miał rację i prawo do obrony swojej własności. Miejscowa, grecka społeczność wskazuje, że nie jest to pierwszy taki incydent, a przebywający na wyspie imigranci coraz częściej dopuszczają się przestępstw i wykroczeń.

Ich głosy wydają się pozostawać bez wyraźnego odzewu. Co więcej, organizacje pozarządowe, które wspierają imigrację, zatrudnili prawników, którzy zajmują się obroną i doradzaniem imigrantom.

Mężczyźni, którzy próbowali ukraść owce, stwierdzili, że nie mieli żadnych złych zamiarów, a jedynie przechodzili obok farmy, gdzie pasło się stado.

Pracownicy ośrodka znajdującego się obok miasteczka Moria stwierdzili, że sytuacja jest trudna ze względu na duże przepełnienie ośrodka i fatalne warunki, jakie w nim panują.

Źródło: tvp.info/wolnosc24.pl