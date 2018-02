Śmiejecie się z nadciągającego mrozu? To nie żarty! IMGW wydał specjalne ostrzeżenia

Do Polski nadciągają największe tej zimy mrozy znad Skandynawii. Choć najzimniejsza ma być noc z soboty na niedzielę, to już w piątek temperatury spadną nawet do kilkunastu stopni Celsjusza na minusie.

Początki ostrego mrozu w piątek. Na termometrach od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 stopnie w Centrum, -1 stopień na Dolnym Śląsku po 0 na Pomorzu Zachodnim. Gdzieniegdzie może padać śnieg.

W sobotę w całym kraju termometry pokażą temperatury na minusie. Najchłodniej, -9 stopni Celsjusza, będzie na Suwalszczyźnie, -6 stopni na południu, -4 stopnie w Centrum, zaś najcieplej na zachodzie kraju, tam -2 stopnie Celsjusza.

Noc z soboty na niedzielę będzie rekordowo zimna – wówczas na temperatury spadną do -15, -20 stopni Celsjusza. W ciągu dnia w niedzielę od -10 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, przez -6 stopni w Centrum i na Dolnym Śląsku, do – 5 stopni Celsjusza na północnym-zachodzie.

Już na piątek wydano ostrzeżenia dla trzech województw: warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim. W tym ostatnim, oprócz intensywnych mrozów, zagrożeniem będą zawieje śnieżne. W sobotę mróz opanuje już całą Polskę.

Zobacz też: PROGNOZA POGODY. Nadchodzą najmroźniejsze dni tej zimy. Syberyjskie temperatury coraz bliżej naszych granic