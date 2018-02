Tragedia w Syrii trwa. We wschodniej Gucie giną kolejni cywile [VIDEO]

Co najmniej 21 cywilów zginęło w sobotę we Wschodniej Gucie podczas bombardowań przez reżimowe siły syryjskie tego bastionu rebeliantów pod Damaszkiem – podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Wschodnia Guta, rebeliancka enklawa na wschodnich przedmieściach stolicy Syrii, gdzie część ludności ukrywa się w podziemnych schronach, jest od lutego intensywnie bombardowana przez wojska prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

W sobotę według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka i Centrum Medialnego w Gucie, bombardowanych i ostrzeliwanych było kilka przedmieść.

Razem z sobotnimi, bilans ofiar we Wschodniej Gucie wynosi 492 cywili, w tym 116 dzieci i 64 kobiety. Obserwatorium dzień wcześniej stwierdziło, że część samolotów nad Gutą mogła być rosyjska.

Do sobotnich bombardowań doszło po odłożeniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ głosowania nad rezolucją domagającą się 30-dniowego rozejmu z powodów humanitarnych. Głosowanie przełożono – jak podał w piątek Reuters – na sobotę, na godzinę 12.00 czasu lokalnego (godz. 18.00 w Polsce).

Do przyjęcia projektu rezolucji w liczącej łącznie 15 członków Radzie Bezpieczeństwa ONZ potrzebnych jest dziewięć głosów, przy braku sprzeciwu ze strony wszystkich pięciu stałych członków tego gremium, a więc Rosji, Chin, USA, Wielkiej Brytanii czy Francji.

Projekt rezolucji został przedstawiony 9 lutego przez Szwecję i Kuwejt, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. W tym czasie ofensywa syryjskiego reżimu na Wschodnią Gutę się zaostrzyła.

W 2017 roku Wschodnia Guta włączona została do wyznaczonych przez Rosję, Iran i Turcję stref deeskalacji, ale nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom. Enklawa oblężona jest przez siły syryjskie od 2013 roku.

These are the Terrorists in #EastGhouta who are shelling & killing civilians in #Damascus on a daily basis.The US and the EU are providing the political leverage while some GCC states take care of the funding. #Syria

1/3 pic.twitter.com/uSaVO2sZ5R — Mohsen Shebli⁦ (@_mohsenshebli) February 24, 2018

Yesterday it was very difficult, warplanes destroyed our building and our Neighborhood

Look at our Neighborhood

Save the #Children of #Ghouta #SaveGhouta#Syria pic.twitter.com/oYOOdVVaEI — Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) February 23, 2018

