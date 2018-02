W Rossmannie płacimy za to samo więcej niż Niemcy. Aż 67% produktów jest droższych niż u sąsiadów.

Aż 67 proc. przebadanych, identycznych produktów sprzedawanych w sieci Rossmann było w Polsce droższe niż w Niemczech wynika z raportu Instytutu Badawczego ABR SESTA. W Polsce za to tańsza w Rossmanie jest karma dla psów i kotów.

Okazuje się, artykuły sprzedawane w sieci Rossmann i w Polsce i w Niemczech, które tak samo się nazywają, zwykle różnią się miejscem produkcji, składem lub gramaturą. Różne są też ceny – w Polsce najczęściej wyższe.

Największa różnica w cenie pojedynczego artykułu wyniosła na naszą niekorzyść 140 proc.

W Polsce, w porównaniu z Niemcami najdroższe są maseczki do skóry, produkty do ust, makijażu twarzy i powiek. Różnica w cenach wynosi często ponad 100%.

– W Polsce droższe artykuły należą do kategorii Makijaż oczu. Wśród nich wyjątkowo duża różnica – 116% – dotyczyła eyelinera L’Oréal Paris, Super Liner, Black Lacquer. – mówi Sebastian Starzyński, prezes instytutu badawczego ABR SESTA.

U nas ten produkt kosztował 49,99 zł, a w Niemczech – równowartość 23,13 zł.–

Polki wydają też więcej na kosmetyki z grupy makijaż ust. I tak szminka matowa L’Oréal Paris, Color Riche Matte, nr 430, 5 g miała w Polsce cenę 64,99 zł, a w Niemczech – 33,11 zł. Róznica wyniosła 96%.

– Droższe okazują się też produkty z kategorii makijaż twarzy. Dla przykładu, korektor Revlon, colorstay 020, light, 6,20 ml miał w Polsce cenę, 51,49 zł, a tam – równowartość 29,08 zł. Różnica sięgnęła 77% – mówi Starzyński.



Kolejna bardziej kosztowna dla nas grupa artykułów to pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów. I tak suchy szampon zwiększający objętość Batiste, 200 ml kosztuje w Polsce 16,99 zł, a w Niemczech – odpowiednio 9,24 zł. Różnica wynosi 84 proc.

W polskim Rossmann jest za to wiele tanich towarów, których w ogóle nie ma w sprzedaży w Niemczech. Należą one do kategorii najtańszych – mieszczących się w przedziale cenowym do 7,79 zł.

Aż 67% identycznych produktów, sprzedawanych w Rossmann w Polsce jest droższych niż w tej samej sieci w Niemczech, ale za to jest wiele taniochy, której u sąsiadów się nie uświadczy. Największe różnice w cenach na korzyść Polski dotyczą karmy dla psów i kotów.

