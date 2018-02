Senator PO może mieć rację. „Nikt normalny do Info nie chodzi”. To co usłyszał wbiło go w krzesło [VIDEO]

„Przecież nikt normalny nie chodzi do telewizji Info” – powiedział senator PO Jerzy Fedorowicz podczas programu telewizyjnego. To co po chwili usłyszał wbiło go w krzesło.

Fedorowicz był gościem w programie „Młodzież kontra..”, który realizowany jest w studiu krakowskiego TVP 3. Polityk nie wiedział jednak, że materiał jest emitowany na antenie TVP Info.

„Przecież nikt normalny nie chodzi do telewizji Info. A ja jestem u was w telewizji, to jest Trójka, bo uważam, że mam prawo rozmawiać z młodzieżą” – powiedział senator.

Wtedy zareagował Sławomir Mokrzycki, redaktor prowadzący program, który oświadczył politykowi, że „Młodzież kontra…” jest emitowany właśnie na antenie TVP Info.

„A to przepraszam, myślałem, że…” – opowiedział polityk PO. Wtedy rozległy się brawa z widowni, które zagłuszyły Fedorowicza.

„Jestem z Krakowa, mamy redaktora z Krakowa, chciałbym, żeby zmiany, które są przeprowadzane przy okazji kolejnych zmian władzy, nie dotykały fachowców. Na szczęście w Krakowie często się to udaje” –zakończył po chwili.

