Wielka Brytania: Potężna eksplozja zniszczyła polski sklep. Została tylko sterta gruzu [VIDEO]

Ogromna eksplozja rozsadziła sklep przy Hinckley Road w Leicester. Wybuchł ogromny pożar. Dwa sąsiednie budynki zostały uszkodzone. Wiele wskazuje na to, że sklep należał do Polaków.

Po wybuchu, który nastąpił ok. godz. 19 ekipy ratunkowe wkroczyły do akcji. Z budynku, w którym nastąpiła eksplozja został sam gruz.

Strażacy i dziesiątki policjantów pracują na miejscu. Droga została zamknięta, a ludzie są proszeni o odejście z tego obszaru działań służb.

„Około 19.00 usłyszeliśmy ogromną eksplozję, która była dość przerażająca” – mówił dla lokalnego portalu mieszkaniec Leicester, który był niedaleko miejsca zdarzenia.

„Poszliśmy wyjrzeć przez okna na piętrze i zobaczyliśmy mnóstwo dymu, a następnie kilka sekund później wielkie pomarańczowe płomienie” – opowiadał.

Doszczętnie zniszczony budynek mieścił polski sklep, w którym zapatrzało się dziennie dziesiątki naszych rodaków, którzy chcieli poczuć namiastkę ojczyzny. Przyczyną eksplozji był najprawdopodobniej ulatniający się gaz.

#Breaking HUGE EXPLOSION #HinckleyRoad , #Leicester . All emergency services are currently on scene. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed. pic.twitter.com/8XdUBqjL1Y

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk

— BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018