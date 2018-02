Kiedy podwyżki u nas? Płaca w Lidlu w Czechach już jest wyższa niż średnia płaca w Polsce

Od marca pracownik Lidla w Czechach będzie zarabiał więcej, niż wynosi średnia płaca w Polsce – informuje serwis bankier.pl, powołując się na czeskie media.

Niemiecka sieć supermarketów podwyższy wynagrodzenia początkujących pracowników zatrudnionych na pełen etat o blisko jedną czwartą do 28 tys. koron brutto miesięcznie. Przy obecnym kursie korony czeskiej do złotówki to równowartość 4608 złotych. Tymczasem średnie wynagrodzenie w Polsce wyniosło w styczniu 4588,58 zł.

Na jeszcze wyższe płace – 29 143 koron – mogą liczyć pracujący w sklepach sieci znajdujących się w Pradze. To z kolei równowartość prawie 4800 zł. Po dwóch latach pracy płaca ma rosnąć do 30.286 koron (4984 zł) poza Pragą i 31.429 koron (5173 zł) w stolicy. Z kolei na pensje w wysokości 36.000 koron miesięcznie (5925 zł) mogą liczyć pracownicy centrów logistycznych sieci.

W czeskim Lidlu pracuje ponad 10 tys. osób, a w najbliższych trzech latach liczba zatrudnionych ma wzrosnąć o 2500 – informuje serwis. W porównaniu z Polską pensje pracowników Lidla są tam dużo wyższe. Już po planowanych na ten rok podwyżkach pracownicy sieci w Polsce mogą dostać „na starcie” od 2800 do 3550 zł brutto a po roku od 2950 do 3750 zł brutto. Po dwóch latach ma to być odpowiednio 3150-4050 zł brutto. Jak widać w porównaniu z Cechami różnica sięga niemal 1000 złotych miesięcznie.

Średnia płaca w Czechach jest już obecnie ponad 200 zł wyższa niż w Polsce i wynosi ok. 4800 zł. Południowy sąsiad ma obecnie najniższe bezrobociem w całej Unii Europejskiej – 2,5 proc. w porównaniu z 4,4 proc. w Polsce. Czechy mają też rekordowe tempo wzrostu gospodarczego – 5,1 proc. PKB w porównaniu do 4,3 proc. w przypadku Polski.

