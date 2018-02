„Wiadomości” TVP od dziś po angielsku. „Partyjna propaganda PiS na cały świat”. W sieci zawrzało

Od dziś „Wiadomości” w TVP Polonia będą nadawane w języku angielskim. Jak twierdzi zarząd TVP, „to pierwszy krok w projekcie komunikowania najważniejszych treści państwowych w świecie”

„Wiadomości” TVP nadawane w języku angielskim są pierwszym krokiem w projekcie komunikowania najważniejszych treści państwowych w świecie. Wierzę, że pozwoli to instytucjom polskim poza granicami kraju skutecznie prezentować stanowisko polskie w debacie międzynarodowej. Grupą docelowych odbiorców programu są te osoby, które na co dzień nie posługują się językiem polskim. Będą oni mieli teraz ułatwiony dostęp do informacji z kraju – komentuje Maciej Stanecki, członek zarządu Telewizji Polskiej. Jednocześnie „Wiadomości” w oryginalnej wersji językowej nadal będą emitowane w TVP Polonia codziennie o godz. 20:00 i 0:15 – czytamy w wirtualnemedia.pl.

Sprawa wzbudziła spore kontrowersje, ponieważ „Wiadomości” stały się już dawno propagandowym kanałem rządzącej partii. Teraz pojawiła się obawa, że prezentowane przez nie na użytek wewnętrzny treści zostaną zrozumiane na świecie mniej więcej tak, jak premier Morawiecki w Monachium. Sprawa podzieliła jednak internautów, kiedy przeciw pomysłowi wypowiedziała się dziennikarka GW Dominika Wielowyeska.

„Błagam, wycofajcie się z tego!” – napisała na Twitterze, wywołując burzliwą reakcję w sieci.

W ocenie Dominiki Wielowieyskiej nadawanie „Wiadomości” po angielsku pogorszy i tak niełatwą sytuację Polski. Na Twitterze natychmiast rozpoczęła się gorąca dyskusja:

Nadawanie "Wiadomości" po angielsku pogorszy i tak niełatwą sytuację Polski. Błagam, wycofajcie się z tego! Nie jestem zwolenniczką myślenia, że im gorzej, tym lepiej. — DominikaWielowieyska (@DWielowieyska) February 26, 2018

Oto jak na wpis Dominiki Wielowieyskiej zareagowali internauci.

Nikt was z czerskiej nie przebije, z tym że wy jak sądzę, podajecie kłamliwe wiadomości z Polski po niemiecku i to bezpośrednio do zainteresowanych a zainteresowani odwdzięczają się wywiadem z Premierem Morawieckim. — Tomasz Żarnowski (@Tomaszarnowski) February 26, 2018

Błagam wycofajcie się, bo tylko szamba z Czerskiej i Wiertniczej mogą informować o Polsce. #jprdl — Gdańsk – Wolne Miasto od Budynia (Adamowicza) (@Budyn_Precz) February 26, 2018

Zagranica z pewnością będzie miała bekę oglądając tą wschodnioeuropejską parodię Kim TV! — brysio76 (@brysio76) February 26, 2018

Nie byłoby potrzeby tworzyć tv po angielsku gdyby pani koledzy z GW nie mieli monopolu na przedstawianie jedynego słusznego punktu widzenia GW w zagranicznych mediach, który w skrócie brzmi: " W Polsce faszyzm, antysemityzm, katolicki ciemnogród i dyktatura, demokracja umiera!" — Dorota Podlesna (@DorotaPodlesna) February 26, 2018

„Wiadomości” po angielsku to nie wszystko. W marcu TVP ma ruszyć z internetowym serwisem w tym języku.

Nczas/ wp.pl/ Twitter