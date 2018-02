Jarosław Wałęsa przerażony! „Ojciec rządy PiS może przypłacić życiem”

Jarosław Wałęsa udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej”, a dzięki swoim wypowiedziom, podobnie jak ojciec zyska z pewnością popularność w Internecie. Boję się, że ojciec rządy PiS może przypłacić zdrowiem, a nawet życiem – mówi Wałęsa junior.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” nie zabrakło wielu ciekawych stwierdzeń ze strony syna byłego Prezydenta.

Widzę, jak jest atakowany, poniewierany przez PiS i stronników partii, za to, że ośmiela się krytykować rządzących – uważa Jarosław Wałęsa.

Zobacz też: Lech Wałęsa dostał mocno po kieszeni. Sąd skazał go za kłamstwa o byłym koledze

Potomek Lecha Wałęsy zapewnia, że jego ojciec nie odpuści mimo słabego zdrowia. Jest wojownikiem, który nie odpuszcza. Za to go kochamy. On się nigdy nie zmieni. Wolałbym, żeby wybierał bitwy. Nie musi walczyć o każde słowo z każdym – mówi.

Na świecie głos Lecha Wałęsy wciąż jest bardzo ważny. Międzynarodowa opinia społeczna liczy się ze zdaniem mojego ojca. Szkoda, że obecna władza tego nie rozumie i niszczy symbol Solidarności. Niszczenie Lecha Wałęsy to szkodzenie Polsce – przekonywał.

Jarosław Wałęsa wypowiedział się także na temat braci Kaczyńskich. Lech Kaczyński to był superfacet, superczłowiek, dobry polityk. Mama zawsze mówiła dobrze o Lechu Kaczyńskim. Można było z nim dojść do porozumienia. Gorzej, gdy przychodził jego brat – opowiada.

Warto przeczytać: Kaczyński wściekł się na Morawieckiego! „Premier popełnił poważny błąd. Ma za długi język”