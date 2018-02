Te dane przyprawiają o zawrót głowy. Ile tak naprawdę zarabiają Polacy?

Polacy średnio pracują 1928 godzin rocznie, co jest najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Niestety, za godzinami spędzanymi w pracy nie idą wysokie wynagrodzenia. Ile tak naprawdę zarabiają Polacy?

Według najnowszych danych GUS-u średnie zarobki w Polsce wynoszą 4973,73 zł brutto, czyli 3531,56 zł netto. To oznacza, że pracodawca średnio wypłaca 5 998,82 zł. Z pensji ok. 6000 zł, prawie 2500 zł zabieranych jest przez urząd skarbowy, ZUS etc.

Żeby zobaczyć ile tak naprawdę zarabiają Polacy warto spojrzeć na garść innych danych. I tak, w 2017 roku, 25% najbogatszych zarabiało powyżej 5645 zł, a 25% najbiedniejszych zarabiało poniżej 2919 zł. Mediana zarobków wynosiła z kolei 3924 zł.

Jeszcze innym wskaźnikiem może być dominanta, ta wynosi 2073 zł. Wszystkie te kwoty podawane są w brutto.

10 procent najgorzej zarabiających otrzymywało średnio 1890 zł lub mniej, a 10 procent osób o najwyższych dochodach ponad 7200 zł.

Źródło: forsal.pl