Ruszyła sprzedaż biletów na Stonesów. Tanio to nie jest [VIDEO]

8 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra Rolling Stones, ale ruszyła już przedsprzedaż biletów. Najdroższe kosztują więcej, niż wynosi minimalna pensja.

Zainteresowanie koncertem Rolling Stones w Polsce jest ogromne. Dlatego trzeba się pospieszyć z zakupem biletów.

W czwartek bilety trafiły do przedsprzedaży. Można je nabyć przez stronę www.eventim.pl. W piątek będzie można je kupić w punktach stacjonarnych, m.in. salonach Empik, Media Markt i Saturn.

Niestety, koncert Rolling Stones to droga przyjemność. Co prawda, flecista Ian Anderson, lider grupy Jethro Tull, przekonywał kiedyś, że bilet na koncert nie powinien kosztować więcej, niż hamburger, ale organizatorzy trasy Rolling Stones podkreślają, że fani otrzymują w zamian to, co najlepsze.

Po prostu Ferrari rocka. A wiadomo, że nie jest to tania marka.

Miejsca na trybunach stadionu kosztują, w zależności od trybuny, od 395 zł do 830. Podobnie – miejsca na płycie. Aby znaleźć się w sektorze VIP, trzeba zapłacić 1590 zł.

Występ na PGE Narodowym w Warszawie będzie czwartą już wizytą Stonesów w Polsce. Po raz pierwszy Stonesi zagrali w Polsce w 1967 roku w Sali Kongresowej w Warszawie.

Kolejne koncerty odbyły się na Stadionie Śląskim w Chorzowie i na warszawskim torze wyścigowym na Służewcu.

