W odmętach politpoprawnego szaleństwa. 180 tysięcy dolarów odszkodowania za polecenie zdjęcia hidżabu do policyjnej fotografii

Trzy muzułmanki wywalczyły przed sądem odszkodowanie za to, że zmuszono je do zdjęcia hidżabu. Policja zrobiła im zdjęcia do kartoteki po tym, jak zostały zatrzymane po popełnieniu przestępstw i wykroczeń.

Przed nowojorskim sądem na Brooklynie zakończył się proces przeciwko policji oskarżonej przez trzy muzułmanki, o to, że zmusiła je do zdjęcia hidżabu i zrobiła im fotografie.

Po ciągnącej się od kilka lat rozprawie sąd przyznał im w sumie 180 tysięcy dolarów odszkodowania.

Jak informuje New York Daily News jedna z kobiet została zatrzymana w 2012 roku za bójkę ze swymi koleżankami.

Przewieziono ją na 62 posterunek i tak jak zawsze się postępuje, zrobiono jej zdjęcie do policyjnej kartoteki. Wcześniej oczywiście zdjęto jej hidżab zasłaniający twarz.

W pozwie muzułmanka napisała, że została „wystawiona na widok, zgwałcona psychicznie i złamana”, bo przez 20 minut przyglądali się jej policjanci.

W 2015 do sądu wpłynęły kolejne dwie sprawy. Jedna dotyczyła muzułmanki aresztowanej za bójkę z sąsiadem o miejsce na parkingu. Sąsiad znokautował ją, ale oboje trafili na posterunek, gdzie oczywiście zrobiono im zdjęcia.

Wtedy obowiązywały już nowe przepisy mówiące, iż fotografowana ma prawo zażądać, by zdjęcie robiła kobieta.

Policjanci bronili się tłumacząc, że muzułmanka nie prosiła o kobietę. Sąd jednak usłuchał lamentów muzułmanek i w jednym orzeczeniu rozstrzygnął trzy sprawy zasądzając od miasta Nowy Jork 180 tysięcy dolarów. Za odszkodowanie oczywiście zapłacą mieszkańcy miasta.

