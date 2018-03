Ludzie są w szoku! Starszy człowiek okazał się wielokrotnym gwałcicielem i zboczeńcem. „To do niego nie pasuje”

Ludzie są w szoku! Aresztowano starszego, szanowanego w społeczeństwie mężczyznę, który przyznał się do kilkudziesięciu gwałtów. Mieszkańcy miasteczka, gdzie żył są zszokowani. Burmistrz mówi wprost: Jesteśmy całkowicie zszokowani. Nie pasuje to do niego.

Jak podaje Daily Mail najmłodsza ofiara 57-letniego Francuza miała zaledwie 13 lat. Francuz z miasta Pont-sur-Sambre według policji zgwałcił co najmniej 40 osób.

Co ciekawe sam przyznał się do tak ogromnej liczby gwałtów. Jak podają funkcjonariusze jego ofiarami były padały nastolatki i dorosłe kobiety.

Cała ta patologia i zbrodnie tego 57-letniego zboczeńca zszokowały miejscowych z burmistrzem włącznie.

„Jesteśmy całkowicie zszokowani. Nie pasuje to do niego. Był bardzo lubiany, zawsze gotowy do pomocy” – powiedział burmistrz Michel Detrait.

Do informacji do jakich doszły media okazuje sie,że zbrodniczą działalność prowadził od lat 80. XX wieku. Wpadł, bo śledczym udało się powiązać jego samochód z gwałtem na młodej kobiecie w Belgii.

5 lutego kamery monitoringu uchwyciły jego pojazd w pobliżu miejsca przestępstwa. Ślady DNA napastnika znaleziono w 19 innych przypadkach, które obejmowało śledztwo.

Seryjnie napadał i gwałcił kobiety na terenie Francji i Belgii. Zazwyczaj atakował ofiary od tyłu. Napadał z reguły we wczesnych godzinach porannych.

„Miał być zawodowcem. Nosił rękawiczki i zakrywał twarz. Został zatrzymany w poniedziałek, a teraz przyznał się do gwałtów na wstrząsającą skalę” – relacjonuje BBC News.

Mężczyzna poinformował policję, że „działał zgodnie z nakazami, których nie jest w stanie kontrolować” – powiedział prokurator Jean-Philippe Vicentini.

Napastnik był doskonale znany w miejscowości, w której wiódł jak się przypuszczało normalne życie. Jej mieszkańcy nie mogli w to uwierzyć, kiedy okazało się, że ich sąsiad jest seryjnym gwałcicielem poszukiwanym przez policję od 1996 roku.

Źródło: Daily Mail/ BBC News/ wp.pl/ Nczas