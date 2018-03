Obrót popularnym lekiem przeciwbólowym wstrzymany. Może szkodzić wątrobie. „Należy skonsultować się z lekarzem”

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zarządził wstrzymanie obrotu leku Katadolon, który jest stosowany przy silnych bólach. Istnieje bowiem ryzyko, że preparat ma szkodliwe działanie i może źle wpływać na wątrobę. W sprawie toczy się postępowanie sprawdzające na poziomie europejskim.

Wstrzymanie obrotu lekiem nie uruchamia procesu wycofania leku – co oznacza, że nie ma podstaw do zwracania przez pacjentów leku do aptek – stwierdziła Anna Załuska z Teva Pharmaceuticals Polska, który jest producentem leku.

Dodał również: Jeśli chodzi o decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu terapii lekiem, pacjent powinien skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym, który podejmuje decyzję na podstawie informacji o indywidualnym stanie zdrowotnym i potrzebach pacjenta.

Zdaniem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który otrzymał informacje od Europejskiej Agencji Leków znajdująca się w preparacie flupirtyna może negatywnie oddziaływać na wątrobę.

Zobacz też: Farage mocno o polityce UE wobec Polski. Ostre przemówienie w obronie naszego kraju! [VIDEO]

Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków uznał, że do czasu wyjaśnienia dokładnych skutków działania należy wstrzymać obrót na terenie UE.

Ponieważ wszystkie leki przechodzą bardzo dokładne badania, podobna sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, raz na kilka, kilkanaście lat.

Czytaj także: Ludzie są w szoku! Starszy człowiek okazał się wielokrotnym gwałcicielem i zboczeńcem. „To do niego nie pasuje”

Ketadenol to silny lek przeciwbólowy stosowany u osób, które nie mogą przyjmować innych środków uśmierzających ból. Preparat jest dostępny na receptę.

Zobacz również: Ostre ostrzeżenie Chin! „Nie igrajcie z ogniem. To może doprowadzić do wojny”



Źródło: PAP/tvn24bis.pl/nczas.com