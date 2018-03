USA zbroją Ukrainę. Biały Dom zawiadomił Kongres o nowej transakcji

Departament Stanu USA zawiadomił w czwartek Kongres, że zamierza sprzedać Ukrainie przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i ich wyrzutnie wartości 47 mln dolarów.

W liście do Kongresu Departament Stanu poinformował, że plany dotyczą sprzedaży 37 wyrzutni ze stanowiskami dowodzenia oraz 210 pocisków.

Kongres ma 30 dni na ewentualne zablokowanie sprzedaży, ale nie oczekuje się aby to uczynił. Agencja Associated Press podkreśla, że zarówno Demokraci jak i Republikanie w obu izbach Kongresu od dawna naciskali na rząd aby dostarczył broń Ukrainie zmagającej się ze wspomaganymi przez Rosję rebeliantami.

W opublikowanym oddzielnie komunikacie Pentagonu stwierdzono, że „system Javelin pomoże Ukrainie w tworzeniu jej długoterminowego potencjału obronnego dla obrony jej suwerenności i integralności terytorialnej poprzez zaspokajanie potrzeb jej obrony narodowej”.

Pentagon podkreślił, że proponowana sprzedaż nie zmieni równowagi wojskowej w regionie.

Rząd USA zapowiadał już w grudniu ub. r., że dostarczy Ukrainie broń defensywną. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówił wówczas, że amerykańska broń posłuży do „ochrony ukraińskich żołnierzy i cywilów”. Moskwa natomiast oświadczyła, że przyczyni się to jedynie do podsycenia walk na wschodniej Ukrainie.

Ocenia się że walkach tych w ciągu ostatnich 3 lat zginęło ponad 10 tys. ludzi.

Według źródeł, na które powołuje się AFP, producenci systemów pocisków Javelin, firmy Raytheon i Lockheed Martin, mogłyby zrealizować zamówienie już w ciągu najbliższych 2 miesięcy. (PAP)