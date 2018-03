Uczył w szkole średniej. Chciał z uczniów stworzyć „armię dzieci dżihadu”

Umar Haque, pracując jako nauczyciel w szkole średniej Lantern of Knowledge w Leyton w Londynie, skazany za planowanie ataków terrorystycznych, podejmował działania mające na celu utworzenie „armii dzieci dżihadu” – podał w piątek portal telegraph.co.uk

Umar Haque, zatrudniony od września 2015 r. do września 2016 r. na stanowisku administratora a także nauczyciela d.s edukacji religijnej w prywatnej, płatnej szkole średniej Lantern of Knowledge w Leyton we wschodnim Londynie podjął działania w celu zradykalizowania dużej grupy dzieci i przygotowania ich do przeprowadzenia zamachów terrorystycznych w Wielkiej Brytanii.

Policja twierdzi, że Haque, oprócz planowania ataków terrorystycznych m.in na lotnisko Heathrow, transport publiczny i na wieżę zegarową Big Ben, rekrutował dzieci (do przeprowadzania przyszłych ataków) z dwóch szkół i meczetu we wschodnim Londynie, w których pracował jako nauczyciel.

W czasie gdy pracował w szkole, Haque był wysoko oceniany, a inspektorzy Ofsted – Urzędu ds. Standardów Edukacji – chwalili jego „silne poczucie wspólnoty, harmonii i szacunku”, a szkoła uzyskała znakomite oceny.

Haque pracował także w meczecie Ripple Road w Barking.

Szef departamentu ds. zwalczania terroryzmu w metropolitalnej policji Dean Haydon, powiedział, że Haque „radykalizował wrażliwe dzieci w wieku od 11. do 14. lat”. „Planował stworzenie armii dzieci”. „Jego zamiarem było, (doprowadzenie do tego) aby te dzieci pomogły mu przeprowadzić wiele ataków, na terenie całego Londynu. To były plany długoterminowe”.

Dean Haydon dodał, że policja spotkała się z „murem milczenia”, gdy badała działalność Haque’a.

Haque zwrócił na siebie uwagę policji w kwietniu 2016 r. Został zatrzymany na lotnisku Heathrow, gdy próbował wsiąść do samolotu do Turcji.

Ujawniono, iż Haque miał kontakt z 250. dziećmi w wieku od 11. do 14. lat i podjął próbę zradykalizowania ponad 100. z nich poprzez pokazywanie im propagandowych filmów, w tym nagrań brutalnych egzekucji.

Haque przygotowywał dzieci od „męczeństwa”, a jednocześnie wymuszał milczenie – podaje portal telegraph.co.uk

Obecnie 35. dzieci zostało otoczonych opieką ze strony służb socjalnych, policji i władz miejskich. (PAP)