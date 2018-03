Kaczyński znów się wścieknie. Wielka antypolska akcja w Argentynie. „Ktoś po raz kolejny nie przemyślał sprawy”

Tego PiS się nie spodziewał. Prezes Kaczyński znów będzie miał powody do wściekłości. Po tym jak Reduta Dobrego Imienia pozwała argentyński portal Pagina12, tamtejsze media w geście solidarności zaczęły przedrukowywać jego tekst tekst. W Argentynie niespodziewanie rozpętała się wielka antypolska nagonka.

By wykazać, że ustawa o IPN jednak działa, Reduta Dobrego Imienia spróbowała przy okazji wejścia w życie jej nowelizacji pozwać argentyński portalu Pagina12 za użycie zdjęcia zabitych żołnierzy wyklętych w tekście o mordowaniu Żydów w Jedwabnem (tu link do tego tekstu).

Media argentyńskie wyrażają solidarność z portalem „Pagina 12”

Przedrukowują artykuł z żołnierzami wyklętymi który dostał pozew z ustawy o IPN

Mord w Jedwabnem był w Argentynie mało znanym epizodem historii gdzieś w dalekim kraju pic.twitter.com/awl0cbqZaa — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) 4 marca 2018

Wcześniej bowiem z ust wielu polityków, zarówno izraelskich jak i polskich (m.in. marszałka Senatu) padały sugestie, że ustawa mimo wejścia w życie nie będzie stosowana, dopóki nie wypowie się na jej temat Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem prawników był to wybieg mający an celu „zamrożenie” sprawy na czas negocjacji rządu ze stroną izraelską.

Czytaj też: [PROGNOZA POGODY] To może być już ostatni taki mróz. Ale za to jaki! Tej nocy nawet minus 20 stopni

Tymczasem Reduta Dobrego Imienia postanowiła udowodnić, że ustawa jednak działa i pozwała portal Pagina12. Ten ruch spotkało się jednak nie tylko z ogromnym sprzeciwem argentyńskich mediów, ale też – jak się okazuje – nie był dobrze przemyślany.

Jak podają media, ta próba pozwania portalu ma wiele braków. Po pierwsze – jego tekst jest z grudnia, a prawo, czyli ustawa o IPN, nie działa wstecz. Po drugie – Reduta w rzeczywistości ma zamiar złożyć cywilny, czyli taki, jaki wielokrotnie składała na podstawie dotychczasowych przepisów. Podanie do sądu argentyńskiego portalu z ustawą o IPN nie będzie miała więc nic wspólnego.

Jak podają media, nowelizacja ustawy o IPN została przyklejona do tej sprawy na siłę. Reducie pomogła zyskać rozgłos w Polsce, a rządowi stworzyć wrażenie, że ustawa jednak działa. Jednak za granicą narobiła kolejnych szkód.

O sprawie na swoim Facebooku poinformował opinię publiczną Marek Grela.

Uwaga – tego chyba „dobra zmiana” nie przewidziała czyli jak działa ustawa o IPN w praktyce: Media argentyńskie wyrażają solidarność z portalem „Pagina 12” i publikują na swych niedzielnych portalach artukuł zamieszczony przez „Pagina 12” w dniu 18 grudnia 2017 wraz ze zdjęciem.

Zdjęcie stało się przyczyną pozwu ze strony polskiej Reduty Dobrego Imienia. Lista portali jest zapewne niepełna gdyż liczba ta od rana rośnie. Dzisiejsze wydanie „Pagina 12” ponownie publikuje swój artykuł o Jedwabnem z grudnia 2017 uzupełniony o nowe materiały.

Prowadzimy wojnę z Europą, z Ameryką Północną i z Ameryką Łacińską. Pora zająć się teraz Azją i Afryką.

Do swojego wpisy załączył pokaźną listę linków do argentyńskich portali internetowych. Na razie jest na niej 11 pozycji, ale jak zaznacza ambasador Grela to lista niekompletna, bo cały czas pojawiają się nowe publikacje.

Aha. I to jest powód, aby nic nie robić? Super. — Marcin Wątrobiński (@mar_watrobinski) March 4, 2018

Prawda boli, oj boli… — Jacek Lechociński (@NowyWyborca) March 4, 2018

Teraz czas na Amerykę Południową: https://t.co/pEOXZB3VF0 — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) March 4, 2018

Przeczytaj też: Mieszkańcy o wybuchu kamienicy w Poznaniu. „Ogromny huk i przeraźliwe krzyki ludzi: Ratujcie!”

Nczas/ wp.pl/ FAkt24