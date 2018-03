Mamy rekord świata! Polska sztafeta w niesamowitym stylu zdobyła złoto wyprzedzając Amerykanów w ostatniej sekundzie [VIDEO]

Polska sztafeta 4×400 m mężczyzn odniosła w Birmingham niespodziewany sukces, zdobywając nie tylko złoty medal mistrzostw świata, ale wynikiem 3.01,77 ustanowiła halowy rekord globu.

Na drugiej pozycji finiszowali Amerykanie – 3.01,97, a na trzeciej Belgowie – 3.02,51, mający w zespole trzech braci Borlee.

Biało-Czerwoni od początku biegli na drugim miejscu, tracąc sporo do Amerykanów. Nic nie zmieniło się przez 1200 metrów, ale kiedy do rywalizacji ruszył Jakub Krzewina, zaczął zmniejszać stratę do rywala z USA. W pewnym momencie wydawało się, że Polakowi niewiele zabraknie, aby go wyprzedzić, ale na ostatnich metrach jeszcze przyspieszył i wpadł na metę jako pierwszy.

Biało-czerwoni biegli w składzie: Karol Zalewski (AZS UWM Olsztyn), Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław), Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina (obaj WKS Śląsk Wrocław).

Wcześniej srebrny medal w sztafecie 4×400 m z rekordem Polski 3.26,09 wywalczyły Polki: Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice), Patrycja Wyciszkiewicz (OŚ AZS Poznań), Aleksandra Gaworska (AZS AWF Kraków) i Małgorzata Hołub-Kowalik (KL Bałtyk Koszalin).

Zwyciężyły Amerykanki – 3.23,85, a trzecie miejsce zajęły Ukrainki – 3.31,32. Zdyskwalifikowane zostały zespoły Jamajki i Wielkiej Brytanii.

Obecnie trwa jeszcze konkurs skoku o tyczce, w którym blisko podium jest Piotr Lisek.

#Birmingham2018

4 x 400 metrów 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

– Nowy Rekord Świata 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪 pic.twitter.com/4siLvJuidk — PikuśPOL 🇵🇱 💯‏ (@pikus_pol) March 4, 2018

Boże nie wierzę!!! Chłopaki dziękuję!!! Rekord Świata!!!!Najwspanialszy dzień w historii 🇵🇱 4x400m 🥇Mistrzowie Świata!!! Spełniliście marzenia całego pokolenia czterystumetrowców!!! — Witold Bańka (@WitoldBanka) March 4, 2018

Nczas/ PAP/ Twitter