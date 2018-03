Mieszkańcy o wybuchu kamienicy w Poznaniu. „Ogromny huk i przeraźliwe krzyki ludzi: Ratujcie!”

Ranem usłyszeliśmy ogromny huk i przeraźliwe krzyki ludzi, wołali: ratujcie, ratujcie! – relacjonował w rozmowie z jeden z mieszkańców zawalonej kamienicy na poznańskiej Wildzie. W wyniku wybuchu i zawalenia się budynku zginęły cztery osoby, a ponad 20 jest rannych.

Do wybuchu prawdopodobnie gazu i zawalenia się kamienicy przy ul. 28 Czerwca w Poznaniu doszło ok. godz. 7.50 w niedzielę. W czterokondygnacyjnym budynku znajdowało się 18 mieszkań – cztery zostały zniszczone. W momencie wybuchu w budynku – według ustaleń służb – znajdowało się 40 mieszkańców; cztery z nich poniosło śmierć. Według danych służb wojewody wielkopolskiego rannych zostało 21 osób, ze statystyk straży pożarnej wynika zaś, że takich osób jest 24.

-„Rano usłyszeliśmy ogromny huk i przeraźliwe krzyki ludzi, wołali: ratujcie, ratujcie! – tyle z tego wszystkiego pamiętam. Ubraliśmy się szybko z żoną i wyszliśmy z budynku (…). To była taka adrenalina, że kiedy trzeba było ratować ludzi, sam nie wiem, skąd miałem tyle siły” – powiedział Krzysztof Śledź, który mieszkał na parterze zawalonej kamienicy.

-„Pomagałem sąsiadom obok, też z parteru. Wyciągaliśmy spod gruzów, z zasypanego kamieniami łóżeczka, ich maleńką dwuletnią córkę. Jak ją wyciągnęliśmy miałem wrażenie, że ta dziewczynka już nie żyje, była cała sina – teraz mówią, że jest w krytycznym stanie, ale żyje” – dodał.

Jak podkreślił, „nie ma tu z nami takiej sąsiadki Beaty, Daniela z przedostatniego piętra. To młode osoby, mają po 30 lat; nic o nich nie wiemy”.

Wśród rannych osób, trzy są w ciężkim stanie. Obecny na miejscu katastrofy lekarz potwierdził, że „ta trójka osób ciężko poszkodowanych, to dwie osoby dorosłe i jedno dziecko, które znajduje się w szpitalu w trakcie diagnostyki w stanie stabilnym. Pozostała dwójka ma urazy typowo mechaniczne, czyli złamania. Jedna z osób jest ciężko poparzona i przebywa w Centrum Leczenia Oparzeń”.

Pozostałe osoby są lekko ranne; zostały rozwiezione do szpitali poznańskich, gdzie są w trakcie diagnostyki. „Co do ich stanu – jest za wcześnie, by powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że większość będzie mogła po diagnostyce udać się do domu” – ocenił.

Poszkodowane osoby odwiedziła w niedzielę w szpitalu wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Na miejscu katastrofy od samego rana akcję prowadzą służby. Poza policją, jest 160 strażaków-ratowników, 30 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami.

Poszkodowani mieszkańcy, którzy nie wymagali pomocy medycznej, zostali przewiezieni do pobliskiego hotelu. Mają tam zapewnione schronienie i pomoc służb społecznych, a także pomoc psychologiczną. Z poszkodowanymi osobami przeprowadzane są także wywiady, by można było im świadczyć od poniedziałku pomoc materialną i finansową, przygotowaną w takich przypadkach.

Zawalona kamienica znajduje się nieopodal kościoła. „Kiedy byliśmy w kościele nagle coś huknęło i wszystko zaczęło się trząść. Baliśmy się bardzo; trzęsły się te ogromne żyrandole, w kościele przy witrażach wypadła szyba” – mówiła jedna z mieszkanek pobliskiego bloku. Jak dodała, kiedy zobaczyła, co się dzieje pobiegła do mieszkania i przyniosła poszkodowanym koce, to co – jej zdaniem – mogło się przydać poszkodowanym – nad ranem w Poznaniu temperatura sięgała – 10 C.

Krzysztof Zieliński, który także mieszka w okolicy zawalonej kamienicy powiedział, że „to wszystko wyglądało jak jakaś apokalipsa”. „Nie wiedziałem, co się dzieje. Z okna widać było tylko dym, później krążący helikopter, który szukał tu jakiegoś miejsca, żeby wylądować. A potem słyszałem już to przerażające wycie tych wszystkich syren – wtedy już zdałem sobie sprawę, że wydarzyła się tragedia – niemal pod moimi oknami” – powiedział.

Karolina dodała z kolei, że nigdy tak bardzo się nie bała. „Takie rzeczy ogląda się w filmach, ale to, co czuje człowiek, kiedy taka tragedia dzieje się na naszych oczach, jest nie do opisania” – podkreśliła.

Na miejsce zdarzenia od rana zaczęli się schodzić okoliczni mieszkańcy poruszeni zdarzeniem, niektórzy płaczą, inni robią zdjęcia, nagrywają filmy i obserwują akcję.

Strażacy będą pracować na miejscu do czasu całkowitego odgruzowania miejsca zdarzenia. Akcja może potrwać do poniedziałku.

Nczas/ PAP