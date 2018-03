Wielka zadyma na meczu Piasta i Górnika. Przerwany mecz, szarża policji [VIDEO]

Sobotni mecz Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze został przerwany przez sędziego. Po wtargnięciu na murawę kibiców Piasta policjanci musieli spacyfikować agresywnych kibiców.

Awantura rozpoczęła się, gdy do końca spotkania 26. kolejki LOTTO Ekstraklasy między Piastem i Górnikiem pozostawało niewiele ponad 10 minut. Mecz odbywał się w Gliwicach. Gospodarze prowadzili 1:0 po golu Mateusza Szczepaniaka.

Wtedy w sektorze gości spalona została flaga Piasta. To rozjuszyło kibiców z Gliwic, którzy sforsowali bramę oddzielającą trybuny od boiska. Część znalazła się na murawie. Sędzia przerwał spotkanie, na boisko wprowadzone zostały duże siły policji, w tym szwadron konny i funkcjonariusze z psami.

Trouble at Piast Gliwice – Gornik Zabrze match, where Gornik fans burned stolen Piast flags, Piast fans tried to break out of their sector 03.03.2018 #ultras #poland #fans #torcida #derby #piast #gornik #PIAGÓR #hooligans pic.twitter.com/5SDDIeWPsE

