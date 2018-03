Niemieccy ekolodzy sojusznikami Polski? Złożyli skargę na decyzję niemieckiego rządu federalnego

Do niemieckiego sądu trafiła skarga rodzimych ekologów na decyzję władz, które wydały zgodę na budowę gazociągu. To działania, które mogą doprowadzić do zatrzymaniu projektu.

„Związku Ochrony Przyrody Niemiec – Naturschutzbund Deutschland (NABU) poskarżył się sądowi na decyzję Urzędu Górniczego miasta Stralsund. Urząd wydał zgodę na budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream-2 na wodach terytorialnych Niemiec” – podaje „Rzeczpospolita”.

Agencja Nowosti poinformowała, że Najwyższy Sąd Administracyjny landu Maklenburgii-Pomeranii przyjął skargę do rozpatrzenia.

Znajdujemy się na samym początku drogi. Skarga dopiero do nas dotarła i otrzymała numer rejestrowy, ale nie możemy jeszcze podać daty jej rozpatrzenia. Najpierw dostanie ją druga strona, z prawem do przestawienia swoich argumentów. Potem sąd zdecyduje że decyzję podejmie na podstawie pisemnych dokumentów czy też odbędą się rozprawy – mówi rzeczni sądu.

W grudniu ubiegłego roku urząd Górniczy miasta Stralsund wydał pierwszą, częściową zgodę na budowę Nord Stream 2 w okolicy niemieckiego szelfu kontynentalnego. To pozwolenie odnosi się do 35-kilometrowego odcinka w rejonie Bałtyku i gminy Lubmin. Gazprom potrzebuje jeszcze zgodę właścicieli czterech terytoriów.

„W styczniu Światowy Fundusz Dzikiej Przyrody (WWF) wraz ze Związkiem Ochrony Przyrody Niemiec (NABU) żądali od kanclerz Angeli Merkel i lidera SPD Martina Schulz’a wydania „zakazu budowy rosyjskiego gazociągu Nord Stream-2” – przypomina „RP”.

Autorzy listu wskazali na uchybienia proceduralne i brak przejrzystości inwestycji. Zdaniem ekologów projekt Gazpromu i jego zachodnich sojuszników grozi ekosystemowi Bałtyku.

