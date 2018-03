Fani „House of Cards” doczekają się. Ruszyła produkcja, ale bez dewianta i pedofila Kevina Spacey [VIDEO]

Netfix, producent „House of Cards”, zaprezentował zwiastun ostatniego sezonu serialu. Główną bohaterką będzie Claire Underwood, żona prezydenta Franka, którego grał zboczeniec i pedofil Kevin Spacey.

Netfix wpadł w ogromne kłopoty, po tym jak w trakcie produkcji kolejnego sezonu, okazało się, że grający rolę prezydenta USA Franka Underwooda Kevin Spacey został oskarżony o gwałty, stosunki z małoletnimi chłopcami i obleśne zachowania.

Zdjęcia były w toku, ale producenci szybko zawiesili je i usunęli gwiazdora zboczeńca z ekipy. Przez jakiś czas wydawało się, że firma może nawet zrezygnować z produkcji kolejnych serii, ale na szczęście znaleziono rozwiązanie.

Rozpisano nowy scenariusz, w którym nie przewidziano już roli dla Kevina Spacey. Nie trzeba być geniuszem, by domyślić się, iż scenarzyści zapewne uśmiercili Franka Underwooda. Dla widzów pozostanie tylko zagadka: jak?.

W jednej z poprzednich serii Frank Underwood został postrzelony i po przeszczepie nerki miał kłopoty zdrowotne.

„House of Cards” to wielki przebój i pierwsza taka produkcja zrealizowana tylko dla sieci. Nie można go obejrzeć w żadnej stacji telewizyjnej, a tylko na platformie internetowej Netfix.

Serial opowiada o demonicznym małżeństwie goniącym za karierą i władzą. Główną postacią jest Frank Underwood, senator, który intrygami, oszustwami i kłamstwami zdobywa stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Po drodze nie waha się dokonywać zabójstw. W karierze pomaga mu równie ambitna i bezwzględna, zepsuta do szpiku kości zona.

Produkcja Netfix nie tylko wyróżniła się tym, iż została zrobiona dla internetu, ale tym, że dwójkę złych bohaterów stanowiła para złych Demokratów.

W produkcjach pokazujących kulisy władzy i funkcjonowanie Waszyngtonu ze wszystkimi jego intrygami, jako czarne charaktery, portretowani byli głównie Republikanie.

Wielu widzów w postaciach Underwoodów dopatruje się małżeństwa Clintonów. Jest wiele podobieństw. Prowincjonalny polityk z bezwzględną i przebiegłą żoną obejmuje najwyższe funkcje w Stanach Zjednoczonych.

Małżeństwo jest spółką polityczną i narzędziem do osiągania celów. Na fotelu prezydenta USA – tak jak w przypadku Clintonów, ma zasiąść żona polityka.

Cała kariera Clintonów to jedno wielkie pasmo nigdy do końca nie rozwikłanych afer, które zaczęły się jeszcze, gdy Clinton był gubernatorem stanu Arkansas. Tak jak w przypadku Clintonów, tak i filmowych Underwoodów, to żona kreuje polityków na prezydentów.

Premiera serialu przewidziana jest na jesień. Nie wiadomo czy do tego czasu rozstrzygną się losy samego Kevina Spacey, który całkowicie zniknął i czeka końca śledztw.

Niewykluczone, że ostatnie odcinki będzie oglądał w więzieniu, o ile będzie miał dostęp do komputera i internetu.

