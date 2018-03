Szokujące informacje w sprawie wybuchu w kamienicy w Poznaniu! Wrócił z Anglii by zamordować swoją żonę i czterech innych lokatorów

Najnowsze informacje w sprawie tragedii w Poznaniu. Małżonek podźgał żonę nożem, a następnie obciął jej głowę. Potem widząc co zrobił zdecydował się prawdopodobnie na samobójstwo. By zatuszować swoją zbrodnię postanowił wysadzić całą kamienicę!

Jak się okazuje mężczyzna wrócił niedawno z Anglii, po czym zamordował swoją żonę Beata J. i czworo innych lokatorów domu, którzy zginęli po zawaleniu się kamienicy. Służby ratownicze nie wykluczają, że w gruzowisku mogą znajdować się także inne ciała.

Jak ustalili dziennikarze Fakt24 Tomasz J. od lat terroryzował swoją małżonkę. Brał narkotyki, a potem wyżywał się na swojej żonie. Maltretowana kobieta postanowiła się rozwieść.

Jak agresywny małżonek wyjechał do Wielkiej Brytanii, kobieta wierzyła, że w będzie miała spokój i poświęci się wychowaniu syna. Jednak idylla nie trwała długo, mężczyzna miał przyjechać do Poznania w ubiegłą sobotę. Niestety doszło do tragicznej awantury, w której zamordował Beatę J.

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi dziennikarze, kobieta została rozcięta nożem od pasa do mostka, oskalpowana, a na jej czole oprawca wyciął nożem krwawy napis „za zdradę”.

Po zabójstwie Tomasz J. najprawdopodobniej rozszczelnił instalację gazową i próbował popełnić samobójstwo. Desperat wysadził w powietrze część kamienicy.

Tomasz J. w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala i przebywa na specjalistycznym oddziale leczenia oparzeń.

Ma poparzone ponad 90 proc. ciała, problemy z oddychaniem, jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej, a jego szanse na przeżycie są nikłe.

Kamienica przy ul. 28 Czerwca w Poznaniu zawaliła się w niedzielę rano – prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu. Od tego czasu nieustannie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. W wyniku zdarzenia 21 osób zostało rannych.

Od poniedziałku trwa prokuratorskie śledztwo. Postępowanie dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać zawalenia się budowli, którego następstwem jest śmierć co najmniej pięciu osób. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Mazur-Prus powiedziała w poniedziałek dziennikarzom, że na miejscu zdarzenia zabezpieczone zostały zwłoki trzech kobiet i dwóch mężczyzn. „One są wydobyte spod gruzów, noszą więc ślady bardzo poważnych obrażeń. Te zwłoki były poddane oględzinom i będą dalej badane podczas sekcji zwłok, które rozpoczęły się dziś w zakładzie medycyny sądowej” – powiedziała.

Rzeczniczka przyznała, że nie można wykluczyć, że katastrofa została wywołana celowo. „Zawsze przy tego typu postępowaniach zakładane są różne wersje wydarzeń. Prokurator i policja nie wykluczają, że zdarzenie zostało spowodowane przez osoby w sposób celowy” – powiedziała.

Źródło: PAP/ fakt24.pl/ nczas.com