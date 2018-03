Cejrowski: Powinno się podwyższyć próg wyborczy do 15 procent, żeby badziewie nie wlewało się do parlamentu

Ostatnie wybory parlamentarne w Polsce pokazały, że przy obecnym systemie wyborczym i progach wyborczych ponad 2 miliony osób nie ma w Sejmie swojej reprezentacji. Tymczasem na antenie TVP Info Wojciech Cejrowski wyszedł z dość radykalnym pomysłem podniesienia progu wyborczego do 15 procent.

W Polsce obecnie obowiązują dwa progi wyborcze – 5 procent dla komitetu wyborczego i 8 procent dla koalicji. W ostatnich wyborach do Sejmu nie weszły trzy ugrupowania, które zyskały w sumie około 2,5 miliona głosów.

Mowa tutaj o koalicyjnej Zjednoczonej Lewicy (1,1 mln głosów), partii KORWiN (780 tys. głosów) i partii Razem (550 tys. głosów).

Podczas ostatniej audycji w „Minęła 20” w TVP Info Wojciech Cejrowski stwierdził, że próg wyborczy powinien zostać podniesiony. Dyskusja dotyczyła ugrupowania SLD, które w ostatnich sondażach osiąga ponad 5 procent, co przypomniał Michał Rachoń.

To trzeba natychmiast podwyższyć próg, żeby badziewie nie wlewało się do parlamentu. Nie mogą partie, które mają 5 procent poparcia siedzieć w parlamencie, bo wtedy jest kłótnia. Powinno się dla wszystkich podwyższyć próg do poziomu 15 procent – uważa Cejrowski.

Rachoń zauważył, że Cejrowski popierał Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, jednak nie stoi to w szczególnej sprzeczności ze słowami publicysty, bo przecież właśnie JOW-y realnie podnoszą próg wyborczy.

Ale pan mi zawsze mówi, że do tego jest potrzebna zmiana Konstytucji, więc na razie podwyższyjmy tak próg wyborczy, żeby drobnica typu PSL, typu SLD nie bruździła w Parlamencie -tłumaczył Cejrowski.

Gdyby zastosować ten postulat dla ostatnich 4 wyborów parlamentarnych, do Sejmu dostawałyby się kolejno:

2005: Prawo i Sprawiedliwość / Platforma Obywatelska

2007: Platforma Obywatelska / Prawo i Sprawiedliwość

2011: Platforma Obywatelska / Prawo i Sprawiedliwość

2015: Prawo i Sprawiedliwość / Platforma Obywatelska

