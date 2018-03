Nowy pomysł więźniów na ucieczki. Nie jest wcale skomplikowany. Wiceminister Jaki bagatelizuje sprawę

Nie wyjście na przepustkę, nie robienie podkopu, nie przebieranie się w mundur strażnika, ale zupełnie prosty sposób jest teraz najpopularniejszą formą ucieczki z więzienia.

To po prostu pójście do pracy i niewrócenie do zakładu karnego. W ten sposób aż 255 więźniów wybrało wolność. To niemal o stu więcej niż w poprzednim roku. W tym samym czasie Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, ogłasza, że w 2017 roku nikt z więzienia nie uciekł „bo oddalenie się to nie ucieczka”.

„To już trzecia ucieczka u nas. Wyszedł w ciuchach roboczych, bez swojej kurtki, a mróz był okropny. Czyli miał wszystko zaplanowane.” – podejrzewa pan Darek (imię zmienione), który pracuje z więźniami. Firma zatrudnia 200 osób i od pewnego czasu korzysta z usług skazanych z pobliskiego zakładu karnego w Zarębie.

„Natychmiast po otrzymaniu informacji o samowolnym oddaleniu się osadzonego dyrektor zakładu karnego w Zarębie powołał grupy pościgowe, celem ujęcia osadzonego. Aktualnie jest poszukiwany przez policję”- mówi money.pl ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik SW.

Od 1 stycznia do końca lutego oddaliło się bez pozwolenia (bo tak oficjalnie nazywają się ucieczki) z miejsca pracy poza terenem jednostki penitencjarnej 32 osadzonych. 22 zastało zatrzymanych, czyli 10 dalej chowa się przed policją. I średnio co dwa dni jeden pracujący więzień ma ochotę na trochę wolności.

„Rok 2017 był pierwszym w historii III RP, kiedy z więzienia w Polsce nikt nie uciekł. I stało się tak, gdyż zwiększyłem nadzór nad groźnymi przestępcami” – mówi Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za więziennictwo.

Wiceminister podkreśla, żeby oddaleń z miejsca pracy nie mylić z ucieczkami z więzienia. „Oddalają się z miejsca pracy skazani za lżejsze przestępstwa, którzy pracują w systemie bez konwoju. W całym 2017 roku oddaliło się 0,2 proc. skazanych. Odsetek jest na stałym poziomie, choć liczba pracujących wzrosła o 50 proc. – Pod tym względem jesteśmy najlepsi w Europie.”

„Zawsze mogę nikogo nie wypuszczać poza zakład karny i nie będzie żadnych oddaleń. To wariant bezpieczniejszy dla mnie, ale gorszy dla państwa” – mówi.

„Plan Jakiego” polegał na tym, żeby odciążyć budżet więziennictwa przez prace więźniów, którzy w ten sposób mogą np. spłacać alimentacyjne zobowiązania.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości „skazani przepracowali w skali kraju 4 mln 659 tys. roboczogodzin o wartości ponad 51 mln złotych” w 2016 r.

Źródło: Money.pl