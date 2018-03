Polski pielęgniarz zabijał starych Niemców? „Aresztowany to Grzegorz Wolsztajn”

Bawarska policja uważa, że polski pielęgniarz mordował i planował morderstwa osób w podeszłym wieku w Niemczech.

Jako opiekun starych ludzi wysyłał ich do szpitala po podaniu nadmiernej dawki insuliny, po to żeby spenetrować ich dom i zabrać kosztowności, gotówkę i karty płatnicze.

Tym podejrzanym jest 36-letni Grzegorz Wolsztajn, który od 2008 r. zajmował się całodobową opieką nad ludźmi w podeszłym wieku. Polski pielęgniarz miał znikać zaraz po tym, jak jego podopieczni trafiali do szpitala. Monachijska policja prosi o zgłaszanie się rodzin, które w ciągu ostatnich pięciu lat mogły wynająć Wolsztajna.

Wolsztajn wpadł po tym, jak jego 87-letnio podopieczny zmarł po przedawkowaniu insuliny. Jego córka znalazła w mieszkaniu ojca ampułki po insulinie, który nie chorował na cukrzycę. Ona stwierdziła, że z mieszkania rodzica zabrano kosztowności, gotówkę i karty płatnicze.

Policja z Monachium podejrzewa go o usiłowanie morderstwa co najmniej 4 osób, ale według nie mógł się opiekować co najmniej 20 osobami.

