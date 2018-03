Ten sondaż jest dla Morawieckiego jak kubeł zimnej wody. „Krótko cieszył się pozycją lidera”

Sondaż zaufania publicznego w marcu przynosi zmianę lidera. Na tą pozycję powrócił prezydent Andrzej Duda, który odzyskuje w ten sposób miejsce stracone w lutym na rzecz premiera Morawieckiego.

Dla prezesa Kaczyńskiego nie jest to dobra wiadomość, że jego nominant traci popularność. Jeśli do tego dodamy, że ostatnio PiS w dwóch ważnych sondażach partyjnych stracił po kilka punktów, to możemy powiedzieć, że rządząca partia ma szczyt popularności za sobą. To jeszcze niczego nie przesądza, ale oczywiście budzi niepokój na Nowogrodzkiej.

Prezydent Duda cieszy się 47,2% zaufania, a premier Morawiecki otrzymał 43,5% takich wskazań. To już zauważalna różnica.

Trzecie miejsce zdobył niespodziewanie Donald Tusk. Byłego premiera popiera 37,3%. Ten wynik to alarmowy sygnał dla przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny, który otrzymał aż 61% ocen negatywnych. Gorszy od niego jest tylko Antoni Macierewicz.

Na czwartym miejscu jest była premier Beata Szydło (36,7%), a za nią jest szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który wyprzedza szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Za nimi są w kolejności: Patryk Jaki, Zbigniew Ziobro, Katarzyna Lubnauer i Paweł Kukiz.

Grzegorz Schetyna nie mieści się w pierwsze dziesiątce.

Badanie przeprowadzono 1 marca 2018 roku.