[TYLKO U NAS] Janusz Korwin-Mikke o marcu 1968 i obecnej sytuacji politycznej [VIDEO]

Z okazji dość prowakacyjnego wystawienia "Dziadów" w reż. Kazimierza Dejmka, rozpoczęły sie niepokoje studenckie. Niestety nie mogłem zobaczyć mojego pierworodnego syna Ryszarda ur. 18 lutego 1968 roku, gdyż ukrywałem się i zajęty byłem organizowaniem wiecu na Politechnice Warszawskiej. Po otwaciu, udałem sie do domu na zasłużony odpoczynek, a już o piątej rano powędrowałem na pół roku na ul. Rakowiecką….A Rysio ma już dzisiaj 50 lat. This is the anniversary of my arrest for participating in student strikes against the communist authorities in March 1968. #jkm #wolnosc #liberty #freedom #strajk #studenci #marzec #1968 #więzienie #korwinmikke #zamieszki #dziady #historia #history

