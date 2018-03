Zwycięstwo Trumpa, czy Rosjan? Korea Północna podjęła ważną decyzję [VIDEO]

Korea Północna zawiesi swój program nuklearny i oświadcza, że gotowa jest go porzucić, jeśli otrzyma gwarancje bezpieczeństwa.

Sensacyjne doniesienia o oświadczeniu Koreańczyków z północy potwierdził Seul. Reżim zaznacza, że program nuklearny będzie zawieszony jeśli podjęte będą rozmowy z USA.

Tymczasem w przyszłym miesiącu negocjacje planują rozpocząć Seul i Pyongyang . Mają w nich uczestniczyć przywódcy obu Korei. To będzie dopiero trzecie w historii spotkanie liderów obu państw.

Rozmowy odbędą się zdemilitaryzowanej strefie w Panmunjom – 50 km na północ od Seulu.

Północ i Południe zgodziły się na założenie „gorącej linii” dla przywódców, by pozwolić na dalsze konsultacje i złagodzenie napięcia. Ustaliły także, iż spotkanie będzie poprzedzone rozmową telefoniczną liderów obu państw – powiedział agencji Yonhap doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta Korei Południowej Moona Jae-ina.

Dyktator z Północy – Kim Jong-un, przyjął już w tym tygodniu delegację z Seulu.

Północno koreańska agencja KCNA poinformowała, że Kim Jong-un z zadowoleniem przyjął propozycje Seulu.

Wbrew deklaracjom Koreańczyków o zawieszeniu programu rakietowego w razie podjęcia rozmów z USA, Rosjanie twierdzą, iż zbliżenie pomiędzy Północą, a Południem, to efekt ich zabiegów dyplomatycznych, a także Pekinu.

Zobacz też: Raport ISW: „Rosyjskie wojska lądowe są gotowe do szybkiej interwencji na Ukrainie zarówno od północy, jak i od wschodu”

Wielu ekspertów twierdzi jednak, że to raczej zasługa twardej polityki Trumpa i zastosowania metody kija do wywarcia nacisków na reżim.

Nie używany marchewki, by przekonać ich do rozmów – powiedział sekretarz stanu Rex Tillerson. – Używamy dużego kija i oni muszą to zrozumieć. Presja na Północną Koreę przynosi rezultaty.

W lutym Stany Zjednoczone wprowadziły kolejny etap sankcji na reżim. Prezydent Donald Trump oświadczył wtedy, że jeśli nie przyniosą one spodziewanych efektów gotów jest wdrożyć „kolejną podwójną fazę„.

Sankcje wydają się działać. Korea Północna od jakiegoś czasu nie przeprowadza już prób rakietowych. Symbolem łagodzenia napięcia była wizyta Kim Jo Dzong -siostry północno koreańskiego dyktatora w Pjongczang, a także wspólny przemarsz reprezentacji obydwu Korei na otwarciu Igrzysk.

Zobacz też: Korea Północna jest gotowa. Kim Dzong Un chce napisać nową historię