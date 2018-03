Biedronka otwiera pięć sklepów w niedzielę z zakazem handlu. A Solidarność chce żeby niedziela trwała 31 godzin

Arkadiusz Mierzwa, szef biura prasowego Jeronimo Martins Polska informuje, że sieć Biedronka będzie miała otwartych co najmniej pięć sklepów w „zakazane niedziele”. Solidarność zaś zapowiada nowelizację ustawy i wprowadzenie nowego kalendarza, w którym niektóre doby liczyłyby 31 godzin.

W praktyce w najbliższą niedziele wchodzi zakaz otwierania wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych. Najpierw będzie obowiązywał dwie niedziele w miesiącu, a później stopniowo we wszystkie.

Spod państwowego rygoru wyłączone są sklepy na dworcach. Sieć Biedronka ma pięć takich placówek.

11 marca otwarte będą Biedronki na dworcach w Poznaniu, Grudziądzu, Krakowie, a także w stolicy – na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia.

Tymczasem do tego by skorzystać z zakazów szykują się stacje benzynowe. Sieć Lotos otworzy już w najbliższą niedzielę na jednej ze swoich stacji stoisko z mięsem. Do ofensywy handlowej szykuje się też Orlen.

Zobacz też: Blisko połowa szpitalnych pacjentów jest niedożywiona. Zwiększa to śmiertelność, przedłuża pobyt i podraża koszty leczenia nawet o kilkanaście tysięcy złotych

Sieci sklepów zaś tak organizują swe harmonogramy pracy, by zminimalizować koszty zakazu. Ledwo go wprowadzono, a już pomysłodawca tych przepisów – Solidarność, szykuje projekt nowelizacji

Teraz Solidarność będzie zmieniać kalendarz i liczbę godzin w dobie. Jak zapowiedział powiedział Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, związek chce by niedziela miała teraz 31 godzin. Ma zaczynać się w sobotę o 22.00 a kończyć w poniedziałek o 5 rano.

Zobacz też: Tak Morawiecki oszukał przedsiębiorców. Najpierw kazał płacić im za interpretacje podatkowe, a teraz skarbówka zupełnie je ignoruje. Plaga kontroli w firmach gastronomicznych