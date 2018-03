Epidemia spóźnień do pracy. W całej Europie spóźniają się zegarki

Elektroniczne zegarki spóźniają się w całej Europie. Nie jest to przypadek ani przewidzenie. To po prostu technologiczna epidemia, która skutkuje również masowymi spóźnieniami do pracy.

To nie jest problem jednego kraju, ale całego kontynentu. Mimo równoczesnego ustawiania, po jakimś czasie zegary elektroniczne zaczynają pokazywać wcześniejszą godzinę, niż analogowe. Różnica może sięgać nawet 5 minut. Co spowodowało tak masowe spóźnianie się zegarów?

Powodem są niedobory energii elektrycznej, z którymi od początku stycznia boryka się cała Europa. Oficjalne oświadczenie opublikowała właśnie organizacja ENTSO-E skupiająca największych dostawców energii elektrycznej. Informuje ona, że konieczne było obniżenie częstotliwości prądu dostarczanego do odbiorców. Standardowa częstotliwość to 50 Hz.

Takie urządzenia jak radiobudziki czy zegary elektroniczne umieszczone w urządzeniach (jak np. piekarnik czy mikrofalówka) synchronizują czas właśnie na podstawie częstotliwości napięcia sieci energetycznej. Nie może ona być niższa niż 47,6 i wyższa niż 52,4 Hz. Jeśli częstotliwość spada, zegar zaczyna się spóźniać, a jeśli wzrośnie, będzie się spieszył.

Ponieważ zimowy niedobór energii elektrycznej, z jakim teraz mamy do czynienia, jest najwyższy w historii i wynosi aż 113 GWh, częstotliwość w prądu ulegała licznym wahaniom w dół. To dlatego zegarki się spóźniają. Problem nie dotyczy urządzeń z zegarami sterowanymi radiowo, czyli na przykład tych umieszczonych w tzw. domowych stacjach pogodowych czy komórkach.

Podobno sytuacja ma unormować się najwcześniej za kilka tygodni. Dlatego warto ręcznie uregulować czas w urządzeniach AGD albo korzystać z tych, które nie są strojone za pomocą częstotliwości sieci elektrycznej.

Źródło: Fakt24