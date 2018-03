Pulitzera za to nie dostanie. Ale puchar od bokserskiej federacji się należy. Prawicowy dziennikarz nokautuje atakującego go imigranta [VIDEO]

Tommy Robinson, były szef antyimigranckiej English Defence League opublikował nagranie, w którym pokazuje jak broni się przed napaścią imigranta i jednym ciosem nokautuje go. Nagranie powstało we Włoszech gdzie prawicowy działacz i dziennikarz relacjonował wybory parlamentarne.

W czasie pobytu we Włoszech Robinson postanowił nakręcić zdjęcia w jednej z non go zone – stref opanowanych przez imigrantów.

Wybrał miejsce, w którym w 2017 roku napadnięta została włoska dziennikarka Francesca Parisella pracująca dla stacji Matrix Channel 5

– Chciałem pokazać miejsce we Włoszech, w którym często dochodzi do ataków imigrantów – mówi Robinson.

W czasie kręcenia zdjęć szybko doszło do sporu pomiędzy nim, a protestującym przeciwko obecności ekipy filmowej imigrantem.

Przez jakiś czas obydwaj toczyli sprzeczkę, ale imigrant stawał się coraz agresywniejszy. W pewnym momencie zaatakował odwróconego tyłem dziennikarza krzycząc, że go zaraz zabije.

Robinson wykazał się refleksem i bokserskim talentem. Pięknym sierpowym na szczękę powalił murzyna na ziemię.

– Kiedy kręciliśmy zdjęcia w non go zone grupa imigrantów atakowała moja ekipę. Wciąż napierali na nas, krzyczeli i grozili, że nas pozabijają – opowiada Robinsom. – Musiałem nas bronić. Ja wiem, że media głównego nurtu wolałyby, bym został zabity.

