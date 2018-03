Koszmar w domu opieki! Pielęgniarki nie wiedziały, że są w ukrytej kamerze. Nagranie ujawniło gehennę pacjentów [VIDEO]

W jednym z domów opieki w Stanach Zjednoczonych dochodziło do zatrważających nadużyć. Syn jednego z pensjonariuszy postanowił zainstalować kamerę w pokoju seniora. To co ujrzał na nagraniu było szokujące.

To kolejny tego typu przypadek całej serii poważnych nadużyć w domu opieki, który zbulwersował opinię publiczną w Stanach. Tym razem doszło do nich w w Autumnwood w stanie Indiana. Syn 89-letniego pacjenta opublikował w sieci nagranie, na którym widać jak pielęgniarki znęcają się nad starcem.

89-letni Hussein Younes pochodzi z Libanu. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych kilka dekad wcześniej. Trzy lata temu mężczyzna trafił do ośrodka w Autumnwood. Syn pana Younesa zauważył na ciele ojca niepokojące ślady. Mężczyzna miał siniaki i liczne zadrapania. Po krótkiej rozmowie przyznał, że jest źle traktowany przez personel ośrodka.

W tym momencie jego syn zadecydował o zainstalowaniu kamery w pokoju ojca, aby mieć dowody. Na zarejestrowanych nagraniach można zobaczyć jak pielęgniarki rzucają pacjentem, biją go oraz zwracają się w wyjątkowo nieuprzejmy i napastliwy sposób. Z jednaj z taśm wynika, że motywy działania kobiet miały charakter ksenofobiczny.

Nienawidzę tego starego Araba. Przyjeżdżają tutaj i wszystko nam zabierają. Mam nadzieję, że prezydent Trump w końcu zrobi z tym porządek – mówi jedna z kobiet na nagraniu.

Rodzina pana Younesa zabrała go z ośrodka oraz domaga się odszkodowania. Dyrekcja ośrodka zapewnia, że pielęgniarki, których zachowanie uchwycono na nagraniach zostały dyscyplinarnie zwolnione, a pozostali pracownicy przeszli dodatkowe szkolenia. Salim Younes zabrał swojego ojca z domu opieki.

