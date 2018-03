Kubica ostro skrytykowany przez byłego mistrza świata F1. Polakowi oberwało się za kontrowersyjną wypowiedź

Samochody niczym autobusy? Kierowcy zbyt leniwi? Za kogo on się uważa? – napisał w Twittcie były mistrza F1 Damon Hill. Słowa odnosiły się do Roberta Kubicy.

Były brytyjski kierowca F1, mistrz świata z 1996 roku Damon Hill ostro skrytykował Kubicę, po tym jak Polak udzielił wywiadu dla „Auto Motor und Sport”. Stwierdził w rozmowie, że bolidy F1 są znacznie za wolne, a kierowcy zbyt leniwi.

Bolidy mają jakieś 60 kg nadwagi. W wolnych zakrętach pojazd zaczyna przypominać autobus. W szybkich łukach brakuje mu za to zwrotności – stwierdził Kubica.

Dalej odniósł się do zwyczajów młodszych kolegów po fachu.

Mi nikt nigdy mi nie mówił, gdzie mam hamować, w którym zakręcie powinienem pojechać szybciej. Ale może dzisiaj kierowcy potrzebują takiej wiedzy. Może są zbyt leniwi za kierownicą – skomentował Polak. Do tych właśnie kontrowersyjnych słów odniósł się były mistrz świata.

Samochody niczym autobusy? Kierowcy zbyt leniwi? Za kogo on się uważa? – w ostry sposób pouczył Kubicę.

Cars like busses? Drivers lazy? Quicker than Stroll (today)? Who does this guy think he is? @R_Kubica @WilliamsRacing #F1 https://t.co/Zuu9i4ve3F

