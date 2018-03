Manifestują i żądają autonomii. Władze chcą ich podzielić [VIDEO]

„Tysiące Węgrów-Seklerów maszerowało w sobotę w mieście Targu Mures (węg. Marosvásárhely) domagając się od władz Rumunii autonomii dla zamieszkanego przez nich Siedmiogrodu” – podaje portal kresy.pl.

Marsz zgodnie z tradycją odbył się 10. marca w rocznicę stracenia „męczenników Seklerszczyzny”. W 1854 Węgrzy zamieszkujący Siedmiogród, który wtedy był pod jurysdykcją austriacką, doprowadzili do powstania.

Do dzisiaj znaczną część populacji tego historycznego regionu stanowią Seklerowie, czyli specyficzny odłam narodu węgierskiego. Obecnie obszar znajduje się w granicach Rumunii, a Seklerowie narzekają na to, że są dyskryminowani i dążą do uzyskania autonomii. Teraz rocznice organizowane 10. marca służą do manifestacji chęci odłączenia się od Rumunii.

Podczas obchodów przewodniczący Rady Narodowej Seklerów Izsák Balázs domagał się autonomii tych części Siedmiogrodu, na którym większość mieszkańców stanowią Węgrzy-Seklerzy. Przywódca zachęcał do podpisywania petycji w tej sprawie i zaznaczył, że nie narusza to rumuńskiej suwerenności i integralności terytorialnej.

„System administracyjny Rumunii charakteryzuje się wysoką centralizacją. W ramach niego państwo jest podzielone na 41 okręgów nie odpowiadających historycznie ukształtowanym regionom. W związku z tym Węgrzy stanowią większość tylko w dwóch z nich – Covansa – Kovászna i Harghita – Hargita” – czytamy na kresy.pl.

Balazs zaznaczył, że plany lewicowego, rumuńskiego rządu, który chce podzielić kraj na osiem regionów, zagrażają przetrwaniu jego społeczności. Ma to bowiem przebiec w taki sposób żeby w każdym regionie Węgrzy stanowili mniejszość. Tego właśnie obawa się lider Seklerów.

W związku z zakazem używania w Rumunii flag innych państw Seklerzy prezentowali swoje błękitno-żółte. Skandujący ok. 5-tysięczny tłum skandował hasło „Autonomia”.

Źródło: kresy.pl