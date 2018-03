„Matka” słowem zakazanym. Sieć supermarketów wprowadziła kartki gender na Dzień Matki!

Sieć brytyjskich supermarketów Waitrose wdrożyła do sprzedaży neutralne pod względem płci karty z okazji Dnia Matki. Ograniczane jest używanie słowa „mama/matka”, żeby teoroczne uroczystości były bardziej „transseksualne”.

Sieć supermarketów sprzedaje kartę „Happy You Day” z okazji Dnia Matki, ale na kartce w ogóle nie pojawia się słowo „matka”.

Waitrose wyjaśnia, że celem jest „poszerzenie tego, do kogo mogą trafić karty, bez względu na to, czy jest to babcia, czy transseksualna mama”. Tradycyjne karty również są w sprzedaży.

Do Waitrose dołączyli inni, w tym Scribbler, których oferta na Dzień Matki obejmuje kartki z nadrukami: „Dwie mamusie to więcej niż jedna” dla par tej samej płci oraz „Tato, dzięki za bycie najbardziej niesamowitą mamą”.

Zmiany nastąpiły po wywołaniach niektórych transaktywistów, którzy dążą do zmiany nazwy Dnia Matki.

Źródło: thetimes.co.uk/nczas.com