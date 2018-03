W Chinach będzie cesarz. Koniec z dwukadencyjnością. Teraz może rządzić do końca życia

Chiński parlament uchwalił w niedzielę nowelizację konstytucji, znosząc limit kadencji dla prezydenta Xi Jinpinga, powołując superagencję do walki z korupcją i umacniając przywódczą rolę Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz władzę Xi nad wszystkimi dziedzinami.

Nikt w Wielkiej Hali Ludowej nie liczył na niespodzianki, gdy 2964 obecnych na sali deputowanych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) kolejno wrzucało do urny swoje karty do głosowania. Przeciwnych reformie było tylko dwoje posłów, troje wstrzymało się od głosu, a jeden głos unieważniono.

Usunięcie limitu kadencji oznacza, że sekretarz generalny KPCh Xi Jinping będzie mógł sprawować funkcję prezydenta bezterminowo po 2023 roku. Według komentatorów jest to wyraźny sygnał, że chce on pozostać przy sterach dłużej, niż wynikałoby to z wypracowanego w Chinach mechanizmu politycznego.

Zgodnie z projektem dopisane zostały też nowe cele w postaci budowy „cywilizacji ekologicznej” i „silnego nowoczesnego państwa socjalistycznego, które jest bogate, demokratyczne, zaawansowane kulturalnie, harmonijne i piękne oraz osiągnięcie wielkiego odrodzenia narodu chińskiego” – czyli slogany lansowane przez Xi.

(PAP)