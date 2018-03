Sklep zakpił sobie z zakazu handlu. I teraz będzie mógł być otwarty. Tak przedsiębiorcy omijają nowe przepisy

Od niedzieli 11 marca w Polsce dwie niedziele w miesiącu mają być objęte zakazem handlu, a w kolejnych dwóch latach liczba ta będzie zwiększana aż do zakazu we wszystkie niedziele. Niektóre sklepy starają się jednak obchodzić te przepisy i działać mimo rządowych restrykcji.

Działać będą, zgodnie z zapisami ustawy, sklepy obsługujące podróżnych, czyli te położone przy dworcach i stacjach benzynowych.

I tak w Szczecinie przy stacji Lotos powstał sklep mięsny, i choć przedstawiciele grupy zapewniają, że ich celem nie jest wykorzystywanie luki i handel w niedzielę, ale inwestycja dość „dziwnym trafem” zbiegła się z nową ustawą.

W ten sposób chcemy przetestować nowy koncept sprzedaży, a jeśli sprawdzi się w takiej lokalizacji, mamy pomysł na rozwój – mówi Arkadiusz Lis, dyrektor handlowy delikatesów mięsnych Bohun.

Zobacz również: Bareja wiecznie żywy. Zakaz handlu wchodzi w życie. Pierwsza stacja benzynowa ze sklepem mięsnym

Innym pomysłem na ominięcie zakazu handlu, jest przekształcenie galerii handlowej w dworzec. W ten sposób postanowiła zadziałać Galeria Metropolia w Gdańsku, która jest położona przy stacji Gdańsk Wrzeszcz.

Galeria Metropolia została otwarta kilkanaście miesięcy temu i już wówczas była połączona z dworcem poprzez bezpośrednie wejście z poczekalni. Do zmiany statusu brakowało jednak kas i warunek ten spełniono.

Mogę potwierdzić, że oficjalnie dokonaliśmy zmiany sposobu użytkowania naszego budynku i 9 marca stajemy się obiektem dworcowym – mówił po zatwierdzeniu zmian Andrzej Klein, dyrektor Galerii Metropolia.

Czytaj też: Tego jeszcze nie było. Galeria, która zmienia się w dworzec. Absurdalne skutki zakazu handlu w niedzielę

Z połączenia sklepu ze stacją benzynową, ale w nieco innej formie postanowił skorzystać Topaz w Radzyniu Podlaskim. Sklep od dawna stoi obok stacji, jednak do tej pory nie był z nią połączony.

Od teraz to się zmieni i do sklepu będzie się wchodzić właśnie przez stację. Jednak wbrew temu, co głosi plakat na drzwiach, żeby zrobić zakupy nie trzeba tankować.

Warto przeczytać: Zakaz handlu w niedzielę. Jego zwolennicy mają rację?

W niehandlowe niedziele do supermarketu Topaz w Radzyniu Podl. będzie wchodziło się przez sklep przy stacji paliw (nie trzeba będzie tankować, żeby zrobić zakupy). #ZakazHandlu pic.twitter.com/eQOO9ILYfH — Jakub Oworuszko (@KubaOworuszko) March 9, 2018

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl/trojmiasto.pl/innpoland.pl/nczas.com