To UFO? Ujawniono nagranie US Navy. Wojsko uchwyciło tajemniczy obiekt latający. „Przewyższa technologicznie samoloty USA” [VIDEO]

Dwuminutowy klip uchwycił moment, w którym załoga wojskowego samolotu US Navy F / A 18 lecącego na wysokości 25 000 stóp dostrzegła tajemniczy obiekt latający.

Na nagraniu daje się usłyszeć komentarze wyraźnie podekscytowanych i zaciekawionych pilotów.

Film został nakręcony na wschodnim wybrzeżu w 2015 roku i opublikowany w sieci w piątek w prywatnej firmie badawczej „To the Stars Academy of Arts and Science”. Akademia nie ujawniła, w jaki sposób uzyskała odtajniony materiał filmowy, ale powiedziała, że ​​inni także mogą uzyskać do niego dostęp na podstawie ustawy o wolności informacji.

Trzy filmy ukazujące podobne incydenty stały się publiczne w ubiegłym roku tuż po doniesieniach mówiących o 22 milionach dolarów w przeznaczonych na rzecz Pentagonu w celu prowadzenia badania nad UFO.

Jak twierdzi Christopher Mellon, doradca Akademii Tojsa, nagranie ma potwierdzać istnienie samolotów znacznie przewyższających technologicznie te, które posiadają Stany Zjednoczone lub ich sojusznicy.

Mellon, który pracował dla wywiadu podczas prezydentury Clintona i George’a W. Busha, zarzucił, że agencje wojskowe i departamentalne „traktują takie incydenty jako odosobnione zdarzenia, a nie jako część schematu wymagającego poważnej uwagi i dochodzenia”.

Rozważa również możliwość, iż Stany Zjednoczone zostały „technologicznie przeskoczone przez Rosję czy Chiny”.

Źródło: New York Post/The Sun/Nczas