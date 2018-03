Chodnik wyleciał w powietrze z kulą ognia. Ludzie uciekali w panice. 30 tys. mieszkań w Amsterdamie zostało bez prądu [VIDEO]

W Amsterdamie na jednej z głównych ulic miasta podczas przeprowadzanych prac modernizacyjnych w powietrze wyleciał chodnik. Ponad 30 tysięcy mieszkań zostało bez prądu. Jak podaje holenderska telewizja AT5, dwie osoby zostały ranne.

Nagranie przedstawiające moment wybuchu na swoim koncie na YouTube zamieściła holenderska telewizja AT5. Do zdarzenia miało dojść 9 marca podczas montowania przez dwóch mężczyzn grzejnika tarasowego w kawiarni Café Mulder na Wetering Circuit.

Coś jednak musiało pójść tak, w pewnym momencie podczas prac doszło do eksplozji, w wyniku której dwóch pracowników zostało rannych.

-„Nagle usłyszeliśmy syk, obejrzałem się i zobaczyłem pył, potem nastąpił wybuch. Ogień dosłownie buchnął spod ziemi” – powiedział jeden z robotników montujących grzejnik tarasowy.

Według holenderskich mediów najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia podziemnego kabla, a następnie zwarcia, co doprowadziło do wybuchu i rozsadzenia chodnika.

Sam nieprzyjemny incydent spowodował spory paraliż w dostawie energii elektrycznej. Bez prądu zostało około 30 tysięcy mieszkań w centrum oraz dzielnicy De Pijp.

Dodatkowo wystąpić miały także duże utrudnienia w ruchu tramwajowym w stolicy Holandii.

Jak podaje holenderska TV AT5 dwaj robotnicy cudem uniknęli śmierci. Mężczyźni zostali niegroźnie poparzeni i trafili do szpitala. Co można nazwać niemal cudem nikt inny nie doznał żadnych obrażeń.

Poniżej nagranie.

