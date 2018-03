„Ekspert” Duda znowu mija się z prawdą i daje wraz swojej ignorancji

99 proc. studentów na tzw. pracę weekendową pracuje w usługach, a nie w handlu – tak zdaniem Piotra Dudy wygląda polski rynek pracy. Przewodniczący „Solidarności” dał w ten sposób wyraz swojej niewiedzy. Szkoda tylko, że osoby takie jak on mają wpływ na kluczowe decyzje rządu.

Wśród krytyków zakazu handlu w niedzielę często podnoszony jest argument, iż rząd odebrał pracę wielu studentom, którzy dorabiają sobie w weekendy. Do zarzutów odniósł się jeden z głównych inspiratorów pomysłu ograniczającego wolność Polaków.

Podczas swojego wystąpienia w TVP Piotr Duda stwierdził m.in.: Ja jeszcze nie widziałem studenta, który by na półkach przekładał towar, ale jeżeli już któryś ze studentów straci tę pracę weekendową, to widzieliśmy, jakie są kolejki do teatrów czy w restauracjach. Tam na pewno znajdą pracę.

Ciężko stwierdzić, czy przewodniczący „Solidarności” popisał się wyjątkową i kluczową w całej sprawie niewiedzą, czy tez próbował wprowadzić słuchaczy w błąd.

Z badania „Student w pracy” wykonanego przez SW Research na zlecenie Jobsquare wynika jasno, iż zaledwie 8 proc. studentów pracuje w usługach. Handlem para się natomiast aż 21.1 proc. ankietowanych. Badanie wskazuje również, że w handlu pracuje łącznie ok. 200 tys. osób. Dzięki ustawie stracili możliwość zdobycia niedzielnego zarobku.

Istnieje więc całkiem spora rozbieżność między światem, jaki widzi Duda i tym, który opisują badania statystyczne.

Wydaje się jednak, że pomysłodawca zakazu handlu dalej będzie brnął w swoje i uparcie twierdził, że mówienie innym co jest dla nich dobre jest właściwe.

Źródło: money.pl/wolnosc24.pl