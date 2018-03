Elon Musk zapowiada rewolucyjny krok. „Loty na Marsa już w przyszłym roku”

Elon Musk zapowiedział wysłanie statku na Marsa już w przyszłym roku. Statek ma być gotowy do podróży w pierwszej połowie przyszłego roku.

Miliarder, przemawiając w Austin w Teksasie powiedział, że rakieta jego firmy SpaceX będzie gotowa do odbycia krótkiej podróży za rok.

Założyciel firm Space X i Tesla, przemawiając na dorocznym Festiwalu Technologii i Kultury i w Austin dodał, że będzie to milowy krok w rozwoju ludzkich wysiłków dotarcia do innej planety Układu Słonecznego.

Założyciel Tesli i SpaceX Elon Musk okreslil wysłanie pojazdu kosmicznego na Marsa jako przełomowy moment w kosmonautyce.

Musk chce do roku 2022 wysłać misję towarową na Marsa. Jej zadaniem będzie zasadzenie nasion w celu umożliwienia stworzenia ludzkiej kolonii na Marsie.

Całe przedsięwzięcie jest finansowane z prywatnych środków.

Miliarder powiedział uczestnikom, że „budujemy pierwszy Mars, czyli statek międzyplanetarny, i myślę, że będziemy w stanie odbyć krótkie podróże, loty do pierwszej połowy przyszłego roku”.

Musk buduje rakiety do wielokrotnego wykorzystania. Lot będzie kosztować mniej niż początkowe loty Falcon 1, które Musk związał w przedziale od 5 do 6 milionów dolarów. Wizjoner uważa, że jeśli jego program się sprawdzi to inni inwestorzy zaczną brać udział w podobnych projektach.

W najbliższym czasie Mars będzie potrzebował szklanych kopuł, elektrowni i zestawu podstawowych fundamentów życia – ostrzegł. Po ukończeniu infrastruktury „zacznie się prawdziwa eksplozja możliwości przedsiębiorczych”, ponieważ Mars będzie potrzebował wszystkiego, od odlewni żelaza po pizzę – powiedział.

Źródło: cnbc.com/nczas.com