Najnowsze informacje o katastrofie lotniczej w Katmandu. Trwa dramatyczna walka o życie poszkodowanych [FOTO/VIDEO]

Do katastrofy pasażerskiego samolotu doszło na międzynarodowym lotnisku w Katmandu, w Nepalu. Samolot spadł tuż obok pasów startowych.

Samolot linii lotniczych US-Bangla Airlines, lecący z Bangladeszu do Nepalu rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na międzynarodowym lotnisku w Nepalu.

Według służb do tragedii doszło w wyniku usterki maszyny. Niestety, jest bardzo prawdopodobne, że katastrofa przyniesie wiele ofiar, na pokładzie było 78 osób.

W wyniku szybkiej akcji ratowniczej, na miejscu zdarzenia, 17 osób w stanie bardzo ciężkim udało się już przetransportować do szpitala.

US Bangla Crash: 14 people rescued so far. Authorities mum on casualties. Ambulances deployed to rescue survivors. Fire is now under control #Nepal #Kathmandu pic.twitter.com/Qo9c50VwbL

— OnlineKhabar_English (@OnlineKhabar_En) March 12, 2018