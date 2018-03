Skandal w Wielkiej Brytanii! Nieznani sprawcy zdewastowali groby polskich bohaterów

„Nieznani sprawcy zniszczyli nagrobki na cmentarzu w Evesham w hrabstwie Worcestershire w Wielkiej Brytanii. Zdewastowane zostały m.in. groby polskich bohaterów wojennych” – podaje fakt.pl. Zniszczone mogiły należą do naszych rodaków walczących podczas II wojny światowej u boku Brytyjczyków przeciwko Niemcom.

Na cmentarzu w Evesham spoczywa 122 polskich żołnierzy. Podczas wojny mieszkali w pobliskich koszarach w Nortwick Park oraz Springhill.

Nieznani sprawcy powyrywali krzyże i zniszczyli nagrobne tablice. Pozostawili po sobie też napisy wykonane kolorowymi sprejami.

„Wiele grobów Polaków i polskich żołnierzy zostało zniszczonych na cmentarzu w w Evesham w hrabstwie Worcestershire. Wandale nieznani. To smutny dzień dla naszej społeczności” – można przeczytać we wpisie British Poles, które jako pierwsze poinformowało o sprawie.

Całe zdarzenie bada lokalna policja. Na razie i nie ustalono sprawców, nie wiadomo też jakim motywem się kierowali.

