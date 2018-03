To nie komedia – to polski wymiar sprawiedliwości. „Nie wiedział, że miał alkohol we krwi.” Sąd Najwyższy znów się popisał

Sąd Najwyższy zwolnił od odpowiedzialności karnej prokuratora z Kielc, który prowadził na podwójnym gazie. Uzasadnienie wyroku może budzić konsternację i służyć za argument wszystkim tym, którzy popierają reformę sądownictwa prowadzoną przez PiS.

W lipcu 2013 r. policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli samochód. Okazało się, że siedzący za kierownicą 55-letni mężczyzna to prokurator z Kielc. Funkcjonariusze odkryli, iż urzędnik znajduje się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że miał ok. 1 promila we krwi.

Sprawa trafiła do sądu pierwszej instancji, który odebrał prokuratorowi prawo jazdy. Zdecydowano również, iż mężczyzna zostanie usunięty ze stanowiska ze względu na uchybienie godności urzędu. Ten jednak nie zamierzał poddawać się wyrokowi i zgłosił apelację. Sąd drugiej instancji także zdecydował, że prowadzącemu po alkoholu należy się odpowiednia kara.

ZOBACZ: Policjant antyterrorysta porywał dla okupu. Jest akt oskarżenia przeciwko Dominikowi G.

Ostatecznie sprawa znalazła swój finał w Sądzie Najwyższym. Zdaniem sędziów, niższe instancje nie odniosły się do wyjaśnień prokuratora, który nie zdawał sobie sprawy, że w jego krwi znajduje się alkohol.

Należałby zapytać skład orzekający w sprawie kasacji, czy od teraz sądy niższego szczebla mają stosować podobne podejście do tłumaczeń osób zatrzymanych przez policję. Czy od teraz każdy kierowca będzie mógł zasłonić się nieświadomością jazdy pod wpływem?

PRZECZYTAJ: Podatki niszczą polską branżę informatyczną. Najlepsi uciekają za granicę

Jest to już kolejny budzący konsternację wyrok SN. Przypomnijmy, że w lutym br. zdecydowano się na uniewinnienie sędziego Mirosława Topyły, któremu stawiano zarzut kradzieży 50 zł.

SPRAWDŹ TAKŻE: Wódka, pejsy, papierosy. Tak bawią się Żydzi. „Żyją z zasiłków, bo zgłębiają tajniki wiary” [VIDEO]

Źródło:wpolityce.pl/wolnosc24.pl